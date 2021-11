Marc Roca aime la façon dont Julian Nagelsmann communique ses idées au Bayern Munich

Alors que Marc Roca n’a pas encore tout à fait trouvé sa place au Bayern Munich, il est un grand fan de Julian Nagelsmann et de la façon dont il est capable de communiquer avec ses joueurs. Il n’a pas encore fait une apparition en compétition cette saison, mais cela est en partie dû à un problème de blessure (ligament de la cheville déchiré) qu’il travaillait encore au début de la saison. Il a fait un total de 11 apparitions dans toutes les compétitions sous Hansi Flick la saison dernière et Flick s’était fait un devoir de prendre le temps de travailler avec lui en tête-à-tête pour aider à améliorer certains des domaines où Flick estimait qu’il devait s’améliorer pour obtenir plus d’occasions. la première équipe. Bien qu’il n’ait pas eu beaucoup d’occasions, Roca a gardé une attitude positive et a continué à travailler pour se battre pour sa ou ses chances.

Dans une récente interview sur Radio Marca, Roca a fait l’éloge de son nouveau manager, sous qui il n’a toujours pas fait d’apparition. Il a loué la compréhension tactique du jeu de Nagelsmann et sa capacité à évoquer des plans de jeu spécifiques pour des adversaires spécifiques. « J’ai l’impression que quand tu es dans une si belle équipe, c’est la direction du groupe, le vestiaire. C’est le point le plus important. À partir de là, Nagelsmann est spectaculaire sur le plan tactique, comment il organise les jeux, comment nous sortons sur le terrain. L’équipe est très claire sur ce que l’équipe doit faire, où sont les points faibles de l’adversaire, où nous pouvons en profiter. La lecture du jeu qu’il fait est incroyable. C’est un entraîneur de haut niveau au niveau mondial. Nous avons de la chance qu’il nous entraîne », a-t-il expliqué.

Il y a souvent des situations pour les joueurs de n’importe quelle équipe, en particulier les joueurs marginaux, où ils n’ont pas exactement une idée claire de ce qu’on attend d’eux ou de ce qu’ils doivent faire, en particulier, pour avoir plus d’occasions avec la première équipe. Cela crée un manque de motivation et peut être toxique pour lesdits joueurs et l’attitude qui imprègne le reste de l’équipe. Au Bayern, il n’y a pas de différence avec les autres clubs en ce qui concerne le fait d’avoir une poignée de joueurs marginaux sur la liste qui n’ont pas beaucoup d’occasions. Roca est l’un de ces joueurs, mais il pense toujours que le niveau de communication de haut en bas est très clair et qu’il n’y a pas de malentendu.

Photo de Sven Hoppe/alliance photo via .

« Je pense que c’est mieux quand il y a communication, quand il y a dialogue, quand les choses vous sont expliquées. Comme dans tout travail, pas seulement dans le football, la communication est fondamentale et très importante pour avoir l’esprit tranquille et savoir le pourquoi et le pourquoi des choses », a déclaré Roca. Il n’y a aucune indication du milieu de terrain qu’il n’obtient pas cette communication au Bayern avec Nagelsmann et il est en fait déroutant pour beaucoup de gens qu’il maintienne toujours une attitude aussi positive au club malgré le fait de jouer à peine.