Marc Roca apprécie les commentaires et la communication du personnel du Bayern Munich

Le milieu de terrain du Bayern Munich Marc Roca n’a peut-être pas beaucoup de temps sur le terrain, mais il apprécie les commentaires constants qu’il reçoit de Julian Nagelsmann et du reste de l’équipe d’entraîneurs.

« Vous devez avoir une bonne relation avec votre entraîneur et vos coéquipiers. Pour moi, la communication est très importante, pouvoir parler, demander des choses et qu’elles soient claires et sincères avec vous. Avec la transparence, tout est plus facile à comprendre », a déclaré Roca (tel que capturé par le compte Twitter @iMiaSanMia). «Parfois, je lui ai parlé (Nagelsmann) pour voir comment je peux m’améliorer, parce que je veux jouer. Je suis conscient que j’ai probablement le meilleur milieu de terrain du monde (Joshua Kimmich) devant moi, ou l’un des trois meilleurs, et je dois l’accepter.

À travers tout, Roca essaie toujours de rester positif et de travailler sur son jeu.

« Je dois voir où je peux m’améliorer. C’est ce qui me fait grandir. Mon coach me dit à quoi je peux prêter attention. Je veux m’assurer qu’il est satisfait de ma mentalité, de mon travail, de mon attitude. Pour cette partie, je suis calme », a déclaré Roca.

Le manque de temps de jeu de Roca a fait de la possibilité de quitter le Bayern Munich une réelle possibilité. L’AS Roma serait intéressé par l’Espagnol.