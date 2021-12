Marc Roca du Bayern Munch ne regrette pas son transfert

Cela peut sembler difficile à croire, mais même après l’arrêt brutal de sa carrière en Allemagne, le milieu de terrain du Bayern Munich Marc Roca voit les aspects positifs de son transfert.

« Les gens peuvent penser que mon séjour ici à Munich a été un échec. Je ne le vois pas ainsi. C’était un défi et j’en suis fier. Je me suis beaucoup amélioré en tant que footballeur et en tant que personne. Je suis sorti de ma zone de confort. J’ai beaucoup grandi », a déclaré Roca à El Mundoes (tel que capturé par le compte Twitter @iMiaSanMia). «Peut-être qu’en ce moment je ne peux pas le prouver parce que je n’obtiens pas les minutes que j’aimerais obtenir. Mais je suis sûr qu’à l’avenir je pourrai profiter de tout cela. J’aimerais pouvoir réussir ici. Mais dans la vie on ne sait jamais. Si ce n’est pas ici, ce sera ailleurs.

Roca admet qu’il a parfois été frustré, mais est déterminé à ne pas laisser cela définir son séjour en Bavière.

« Il y a eu des moments de frustration. Vous vous sentez prêt, mais vous ne pouvez pas jouer ou aider l’équipe. Cela crée de la frustration. Mon partenaire et ma famille me donnent équilibre et stabilité », a déclaré Roca. « Je me suis demandé si j’avais tort, si j’aurais peut-être dû prendre une autre décision. Mais je pense que ce sont des questions qui ne vous mènent nulle part. Quand je prends une décision, je vais jusqu’au bout avec. Il ne sert à rien de poser des questions comme : « Et si », « et si », … Cela ne vous mène nulle part. »