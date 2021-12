Marc Roca du Bayern Munich a évolué physiquement, émotionnellement et psychologiquement en Allemagne

Le milieu de terrain du Bayern Munich Marc Roca sait que son séjour en Allemagne pourrait se terminer dans un proche avenir, mais l’Espagnol pense que cette décision a été absolument bénéfique pour sa carrière.

Roca attribue le déménagement au Bayern Munich pour avoir aidé à changer physiquement, émotionnellement et psychologiquement pour le mieux.

« J’ai beaucoup changé. Je suis une personne très différente de ce que j’étais il y a un an. Être en Allemagne m’a apporté beaucoup de choses positives. Le développement physique que j’ai pris est évident. Même si je n’ai pas joué, c’est l’un des moments de ma carrière physiquement », a déclaré Roca (tel que capturé par le compte Twitter @iMiaSanMia). « Cela semble contradictoire, mais c’est la réalité. J’ai également eu un changement vital et émotionnel. Je suis beaucoup plus fort psychologiquement qu’avant. Je suis beaucoup plus préparé à tout, à accepter des choses qui auparavant me faisaient mal. Je suis prêt pour tout ce qui se présente à moi.

Avec Joshua Kimmich, Leon Goretzka et Marcel Sabitzer, Roca a eu plus de temps de jeu ces derniers temps, mais cela n’a probablement pas suffi à convaincre le milieu de terrain qu’il devrait rester beaucoup plus longtemps en Bavière. La blessure de Corentin Tolisso contre Mayence 05 pourrait même donner à Roca plus de temps de jeu.