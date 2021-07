Marc Roca du Bayern Munich attend avec impatience un nouveau départ sous Julian Nagelsmann et en compétition avec Joshua Kimmich et Leon Goretzka

Dans une récente interview avec Bild, le milieu de terrain du Bayern Munich Marc Roca a parlé de sa chance de prendre un nouveau départ sous Julian Nagelsmann et de pouvoir rivaliser avec Leon Goretzka et Joshua Kimmich.

Et oui – Roca a entendu ces rumeurs selon lesquelles Nagelsmann voulait qu’il joue au RB Leipzig.

« C’est ce qu’ils disent. Je ne sais pas, mais j’ai entendu parler des rumeurs », a déclaré Roca.

L’Espagnol a cependant quelques informations privilégiées sur Nagelsmann. Son bon ami Dani Olmo a joué sous les ordres du nouveau manager du Bayern Munich la saison dernière au RB Leipzig.

“Dani m’a assuré qu’il avait un bon feeling pour les joueurs et qu’il avait très faim de succès. Il va sûrement me faire avancer », a déclaré Roca. « Malheureusement, je n’ai pas encore eu l’occasion de lui parler de mon rôle. Mais je meurs d’envie de me recommander.

Roca a hâte de connaître le plan de Nagelsmann pour lui après une saison où il a passé presque tout son temps sur le banc sous Hansi Flick.

“Absolument! Un vent frais arrive, que j’attends avec impatience. Serge Gnabry, qui a déjà joué sous lui à Hoffenheim, et mon bon ami Dani Olmo de Leipzig m’ont dit beaucoup de bonnes choses à propos de Julian Nagelsmann », a déclaré Roca.

Parce que ce sera sa première saison à travailler avec Nagelsmann a choisi de contourner une chance d’aller aux Jeux olympiques avec l’Espagne. Bien que ce n’était pas une décision facile, c’est une décision que le milieu de terrain a prise en tandem avec le directeur sportif Hasan “Brazzo” Salihamidzic.

« J’avais un énorme désir de voyager à Tokyo pour mon pays. J’ai décidé cela avec Hasan Salihamidzic. Nous pensons tous les deux que la chose la plus importante pour le moment est de se concentrer sur le Bayern dès la première seconde sous le nouvel entraîneur », a déclaré Roca. “Je me débrouille bien avec cette décision difficile, car être avec le Bayern est un rêve dans lequel je veux mettre toute mon énergie.”

En ce qui concerne la façon dont il peut améliorer sa position dans l’équipe, Roca sait qu’il est confronté à une bataille difficile derrière les titulaires Goretzka et Kimmich.

«Je sais d’où je viens et où je suis – le meilleur club du monde. Et je connais la compétition de classe mondiale que j’ai avec eux deux et Corentin Tolisso. Mais les trois m’aident aussi dans mon développement », a déclaré Roca. “Ce qui est bien, c’est que nous nous complétons bien tous les quatre. Tout le monde peut jouer avec tout le monde et tout le monde s’entend bien avec tout le monde en dehors du terrain. Je serai prêt à me battre pour une place dans l’équipe et à contribuer au succès – j’espère avec le plus de temps possible.