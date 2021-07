Marc Roca du Bayern Munich cherche toujours à améliorer sa mentalité

in

Dans une récente interview avec Bild, le milieu de terrain du Bayern Munich, Marc Roca, a expliqué comment il lisait un livre destiné à l’aider à améliorer sa mentalité pour surmonter des situations difficiles.

En tant que jeune joueur, Roca était dans une situation très similaire à celle où il se trouve maintenant avec le Bayern Munich – pas un habitué. Pourtant, Roca sait et comprend à quel point la partie mentale du jeu est vitale.

« Quand j’ai commencé avec les professionnels de l’Espanyol, à 20 ans, j’ai eu des phases avec peu de temps de jeu. Je ne comprenais pas qu’à l’époque, j’étais frustré et souvent je ne pouvais pas l’accepter », a déclaré Roca. « C’est à ce moment-là que j’ai commencé à lire des livres sur le développement personnel, le dépassement et la psychologie comme ‘Maintenant – le pouvoir du présent’. Je l’aime parce que les livres vous font réfléchir, grandissent et vous apprennent à tirer des choses positives de toutes les situations. Cette perspective m’a beaucoup aidé dans la vie depuis.

Roca a montré un excellent état d’esprit sur la façon d’aborder sa situation avec les Bavarois. Alors qu’il entre dans ce qui pourrait être une saison décisive, cette assurance pourrait être utile pour faire face à tout ce qui l’attend.