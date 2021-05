Marc Roca du Bayern Munich désireux de faire ses preuves sous Nagelsmann

Après son arrivée d’Espanyol, le nouveau venu du Bayern Munich, Marc Roca, a dû passer la majeure partie de la saison 2020/21 sur le banc. Étant exposé à un système complètement différent et très exigeant, l’international espagnol manquait de la formation de pré-saison ainsi que des compétences nécessaires pour entrer dans le onze de départ de l’entraîneur Hansi Flick.

Néanmoins, le temps de jeu limité ne semble pas avoir tempéré les esprits de Roca et l’Espagnol reste déterminé à prouver ses qualités sous l’entraîneur entrant Julian Nagelsmann.

S’exprimant sur le podcast Sport1 ‘Meine Bayern-Woche’ (tel que capturé par le compte Twitter @iMiaSanMia), Christian Wein (représentant de Roca) a clairement indiqué que son client n’avait pas l’intention de quitter le club à la fin de cette saison.

Christian Wein (agent de Marc Roca): “Marc veut rester à Munich et ne prévoit pas de déménager cet été. Il veut faire ses preuves sous Nagelsmann’s dans la nouvelle saison lorsque les cartes seront remaniées” [ Meine Bayern-Woche, @Plettigoal] pic.twitter.com/3jadWeTd3a – Bayern et Allemagne (@iMiaSanMia) 7 mai 2021

Roca lui-même reste désireux de s’améliorer et de devenir un joueur de premier plan. “Je suis ici pour apprendre, m’améliorer et travailler pour être important pour l’équipe”, a récemment déclaré le joueur de 24 ans lors d’une conférence en ‘1 contre 1’ sur le FC Bayern TV (tel que capturé par Tz). «J’ai joué plus de 100 matchs en Liga. J’ai donc déjà de l’expérience pour diriger et soutenir une équipe. »

Roca a poursuivi en expliquant pourquoi il préfère remplir le rôle de “ n ° 6 ” ou de meneur de jeu profond au milieu de terrain. «Ma position préférée au milieu de terrain est à la fois offensive et défensive, car je veux beaucoup m’impliquer dans le jeu et j’aime lire et organiser le jeu.»

Avec Joshua Kimmich et Leon Goretzka, Roca a deux concurrents qui figurent parmi les meilleurs milieux de terrain d’Europe. Cependant, l’ancien homme des Blanquiazules a réitéré qu’il voyait cette compétition comme une opportunité de grandir en tant que joueur.

«Il y a toujours de la concurrence et c’est bien pour nous de nous améliorer», a déclaré Roca.