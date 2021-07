Marc Roca du Bayern Munich n’a pas été intimidé par un vestiaire rempli de stars et aime le respect que l’Allemagne a pour les footballeurs

in

Dans une récente interview avec Bild, Marc Roca du Bayern Munich a expliqué ses débuts avec le Bayern Munich, comment il évite la célébrité et pourquoi il n’a pas été intimidé en entrant dans un vestiaire rempli de stars.

« J’ai rejoint une équipe pleine de superstars. Lorsque vous arrivez dans la cabine, vous remarquez immédiatement que ce sont toutes des personnes normales avec des intérêts normaux, beaucoup d’humanité et une grande volonté d’aider. J’aime ça! Je veux être ouvert à de nouvelles choses au-delà du football et je pense que l’Allemagne et sa société sont parfaites pour cela », a déclaré Roca.

Quant à pouvoir vivre une vie normale hors des projecteurs. Roca a déclaré que garder un profil bas en Allemagne n’est pas si difficile.

« Les footballeurs sont très respectés ici, contrairement à l’Espagne, où de nombreux joueurs doivent s’isoler. Vous pouvez mener une vie normale ici, ce qui est très important pour moi », a déclaré Roca.