Marc Roca du Bayern Munich parle de la vie à domicile

Le milieu de terrain du Bayern Munich Marc Roca espère que les fans connaîtront un peu plus son jeu sur le terrain cette saison, mais le jeune espagnol a récemment donné un aperçu de qui il est en tant que personne.

« La personne la plus importante dans ma vie est mon amie Galla. Elle garde ma mauvaise humeur quand je ne joue pas ou que le Bayern perd. Surtout en période de pandémie, lorsque nous étions à peine autorisés à recevoir des visiteurs, Galla était, à côté de nos deux teckels, ma grande chance », a déclaré Roca à Bild. “C’était tout sauf facile pour elle de m’accompagner à Munich, car elle a laissé sa famille, ses amis et son entreprise à Barcelone pour une nouvelle vie que nous ne savons pas ce qu’elle nous apportera. Je lui suis tellement reconnaissante ! Nous formons une équipe tous les deux et cette aventure nous rend plus forts. “

Interrogé sur ses chiens, Roca a déclaré que les chiens apportaient beaucoup à sa vie familiale.

“Ils s’appellent Brodie et Louis, ils ont un et trois ans”, a déclaré Roca. « Nous aimons aller au Jardin anglais avec vous ou au centre-ville le soir. En période de corona et de distanciation sociale, ils sont très divertissants pour nous. »

Quant à sa petite amie, Roca a dit qu’elle est un vrai talent.

« C’est une vraie artiste ! Elle peint beaucoup de tableaux spectaculaires. Je n’ai aucun talent pour ça. À l’école, j’étais bon partout, mais pas en dessin », a déclaré Roca.

On a également demandé à Roca pourquoi il n’avait pas de tatouages ​​et le milieu de terrain a simplement dit qu’ils n’étaient pas pour lui.

« Ce n’est pas que je ne les aime pas. Mes parents ne m’ont dit que dès mon plus jeune âge que les tatouages ​​étaient tabous (rires). C’est aussi ma décision – mais je ne dirais jamais jamais », a déclaré Roca.