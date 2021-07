Marc Roca du Bayern Munich parle de son nouveau physique

Le milieu de terrain du Bayern Munich Marc Roca a vu comment le dévouement de Leon Goretzka à s’entraîner a aidé à transformer sa carrière et l’Espagnol cherche à reproduire ce plan.

«Quand je suis arrivé en Allemagne, j’ai tout de suite remarqué que le football était très physique et intense. Je savais qu’il me manquait quelques choses – je voulais changer cela. Vous pouvez déjà voir les résultats, dont je suis très heureux », a déclaré Roca à Bild. « Je me sens plus rapide et plus persistant sur le terrain et, surtout, plus fort dans les duels. L’aspect visuel est absolument secondaire pour moi, c’est simplement la conséquence de tout ce travail acharné.

Roca attribue son nouveau physique et son jeu plus fort pendant l’entraînement à son travail dans la salle de musculation.

« Je fais beaucoup plus de musculation qu’en Espagne. Au Bayern, c’est évident avec certains joueurs, que la force est très importante. En plus, bien sûr, il y a la vitesse, qui ne doit pas être perdue, et le régime », a déclaré Roca. « Je travaille avec une nutritionniste de Barcelone depuis trois ans. Je me sens mieux physiquement que jamais !

Interrogé spécifiquement sur Goretzka, Roca n’a pas nié qu’il avait été influencé par le joueur de 26 ans.

“Bien sûr! Je regarde beaucoup de lui. Non seulement c’est un grand joueur, c’est aussi un excellent coéquipier avec qui je m’entends très bien », a déclaré Roca. « Je lui demande souvent ce qu’il mange et comment il s’entraîne. Sa construction musculaire est spectaculaire, je peux apprendre de lui !