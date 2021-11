Marc Roca du Bayern Munich s’est concentré sur le présent, mais admet que son avenir est incertain

Le milieu de terrain du Bayern Munich Marc Roca veut éviter d’être frustré, il ne se concentre donc pas souvent sur son manque de temps de jeu en Bavière.

L’Espagnol est heureux de reprendre l’entraînement après avoir manqué du temps plus tôt cette saison.

« J’ai eu une grave blessure qui m’a éloigné de la pré-saison, mais je suis de retour. Ma cheville va mieux que jamais, je me sens prête, avec envie et enthousiasme. La situation n’est pas facile. Nous voulons tous jouer. Les opportunités ne sont pas là mais je me sens bien, avec une énergie positive et une confiance en soi », a déclaré Roca à Radio Marca (tel que capturé par le compte Twitter @iMiaSanMia). « Je me concentre sur les choses que je peux contrôler. Je pense que c’est là que je peux apporter des changements à long terme. Si je me concentre sur des choses qui ne dépendent pas de moi, je peux être frustré. Je pense qu’en me concentrant sur le quotidien, à l’entraînement, où puis-je m’améliorer, je suis beaucoup mieux ainsi. »

Alors que Roca dit qu’il n’a pas envisagé de quitter le Bayern Munich, il veut jouer et être un contributeur sur le terrain – ce qui affectera la façon dont il planifie son avenir.

«Je n’ai jamais envisagé de quitter le Bayern. Mais à la fin, il arrive un moment où tous les joueurs veulent jouer. Je ne sais pas ce qui va se passer en janvier ou en été. Je fais attention au présent. En ce moment, j’essaie de m’entraîner dur et de faire changer d’avis l’entraîneur.