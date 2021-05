Marc Roca ne verrait pas d’inconvénient à voir Dani Olmo du RB Leipzig au Bayern Munich

Le milieu de terrain du Bayern Munich, Marc Roca, aime ses coéquipiers et son environnement en Bavière, mais quand il regarde autour des vestiaires, cela ne le dérangerait pas d’avoir un bon – et talentueux – ami avec lui.

Plus précisément, Roca ne verrait pas d’inconvénient à voir l’attaquant du RB Leipzig Dani Olmo suivre son ancien entraîneur Julian Nagelsmann au Bayern Munich.

“Et comment! Dans les U-21, il était mon colocataire. Il est comme un frère pour moi », a déclaré Roca dans une interview avec Tz. «Cela ne me dérangerait pas (Olmo déménage au Bayern Munich). Mais ce n’est pas ma décision. C’est un mélange de dizaines et d’ailier. Il est toujours un obstacle au but, peut utiliser les deux pieds, peut tourner un jeu rapidement – il a tout. C’est un joueur extrêmement polyvalent. Nous parlons beaucoup et je peux seulement dire que je suis extrêmement heureux que les choses se passent si bien pour lui en ce moment.

Roca s’est déjà engagé au Bayern Munich avec un objectif à long terme de percer avec le club. Quant à Olmo, le contrat de l’Espagnol avec Die Roten Bullen s’étend sur la saison 2023/2024, il est donc peu probable que le joueur de 23 ans aille n’importe où, de si tôt – même si Roca et Philipp Lahm pensent tous deux qu’Olmo est «Bayern qualité.”