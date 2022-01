Marc Roca revient sur Hinrunde du Bayern Munich, restant motivé avec des minutes réduites

Jusqu’à présent cette saison, Marc Roca a disputé un total de cinq apparitions dans toutes les compétitions pour le Bayern Munich, avec un total cumulé de 228 minutes. Trois de ces cinq apparitions se sont produites sous la forme de sorties du banc, tandis que ses deux plus récentes en Bundesliga étaient des départs; la victoire 5-0 contre le VfB Stuttgart et la victoire 4-0 contre le VfL Wolfsburg pour clôturer le Hinrunde. Ces deux départs sont venus par nécessité de Julian Nagelsmann avec le nombre de milieux de terrain qui n’étaient pas disponibles en raison de blessures et de maladies.

Bien qu’il n’ait pas beaucoup d’occasions de prouver sa valeur, dans une récente interview, Roca a insisté sur le fait qu’il restait toujours motivé au Bayern et qu’il était reconnaissant pour le soutien que Nagelsmann lui avait montré. Bien sûr, vers le début de la saison, Roca se remettait d’une blessure à la cheville, ce qui n’a pas aidé sa cause à trouver des minutes, mais tout bien considéré, il est satisfait de ce qu’il a dû montrer pour les chances qui lui ont été données. « J’ai été absent pendant deux mois à cause d’une blessure à la cheville peu avant le début de la saison. Après ça, c’était très difficile pour moi de trouver un endroit et d’avoir des heures de travail. Néanmoins, ma conclusion personnelle est très positive. Aussi parce que j’ai joué les quatre derniers matchs et que je me sentais très bien. Je m’entraîne dur tous les jours et je suis heureux que les fans puissent enfin le voir sur le terrain. J’ai vraiment hâte à 2022 », a-t-il expliqué (Bild).

De fin novembre jusqu’à la pause hivernale, Roca a fait toutes ses apparitions entre la Ligue des champions et la Bundesliga. Le Bayern, pendant différentes périodes au cours de cette période, avait une multitude de joueurs indisponibles pour la sélection en raison de quarantaines de coronavirus et/ou de blessures, ce qui offrait la fenêtre parfaite à Roca pour obtenir et tirer le meilleur parti de ses chances. Lorsque le Bayern reprendra l’action la semaine prochaine contre le Borussia Mönchengladbach, la plupart de l’équipe sera de retour en pleine forme, donc Roca n’a peut-être pas de fortes chances de voir sa série d’apparitions se poursuivre, du moins pour le moment. Malgré cette logistique, Roca reste motivée. « Que la pause soit venue tout de suite, quand j’ai enfin joué et que je me sentais si bien sur le terrain, m’agace, bien sûr. Mais je suis content car il était important pour moi de livrer dès que j’en ai eu l’occasion. Je l’ai fait. C’est le moment de faire une pause pour recharger les batteries en famille. Mais bien sûr, je vais continuer à m’entraîner pour revenir en pleine forme », a-t-il déclaré.

Après le 5-0 à Stuttgart lors de l’avant-dernier match de Bundesliga du Bayern contre le Hinrunde, Nagelsmann a félicité Roca pour la performance qu’il a réalisée à la Mercedes-Benz Arena. Il a commencé et a chronométré un total de 75 minutes avant d’être remplacé par Tanguy Nianzou. Non seulement Nagelsmann l’a félicité après le match, mais il l’a fait devant le reste de l’équipe dans le vestiaire, ce dont Roca était reconnaissant. « L’entraîneur m’a félicité dans les vestiaires d’avoir tout donné et d’avoir tant aidé l’équipe après que je n’avais pas joué depuis si longtemps. Qu’il m’ait félicité devant toute l’équipe signifie beaucoup pour moi. Je lui suis très reconnaissant. Cela me donne la confiance et l’énergie pour continuer à travailler dur. Le formateur a toujours essayé de m’aider et de me soutenir dans mon développement. Ce que les gens ont vu de moi maintenant, c’est aussi grâce à lui. En Bavière, cependant, il n’y a pas de temps pour se pencher en arrière ou faire preuve de complaisance », a-t-il déclaré.

Photo de Tobias Hase/alliance photo via .