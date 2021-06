Marc Roca saute les Jeux olympiques avec l’Espagne pour obtenir une pré-saison complète avec le Bayern Munich sous Julian Nagelsmann

Par Philipp Kessler de Tz, Marc Roca a pris la décision de renoncer aux Jeux olympiques de Tokyo cet été avec l’Espagne afin qu’il puisse rester à Munich et obtenir une pré-saison complète à son actif avec le nouveau manager Julian Nagelsmann.

Alors que les Euros commencent ce vendredi et se déroulent jusqu’au 11 juillet, les matches de football des Jeux olympiques se déroulent du 21 juillet au 7 août, alors si Roca avait pris la décision de jouer pour l’Espagne dans le tournoi, il lui manquerait le cœur du Bayern Munich. pré-saison. Bien sûr, la saison dernière, il n’a pas eu de pré-saison en raison de la nature étirée de la fenêtre de transfert jusqu’à l’automne en raison des changements de calendrier des matchs en raison de la pandémie de coronavirus. Il a rejoint le Bayern en provenance du RCD Espanyol Barcelona le 4 octobre 2020.

Marc #Roca sera sous l’entraîneur Julian #Nagelsmann beim #FCBayern neu durchstarten. Damit er die komplette Vorbereitung mitmachen kann, hat der Mittelfeldspieler sogar der spanischen Mannschaft für die Olympischen Spiele in #Tokio abgesagt. @tzmuenchen – Philipp Kessler (@kessler_philipp) 7 juin 2021

En plus d’avoir choisi de renoncer aux Jeux olympiques avec l’Espagne, Roca a passé du temps au gymnase. Il veut travailler pour devenir plus fort et a travaillé sur des séries de poids élevés pour essayer de gagner de la force et de la masse musculaire. Il a passé pas mal de temps ces dernières semaines à travailler sur cette musculation et a fait des gains musculaires notables, ce qui a amené les gens sur les réseaux sociaux à spéculer qu’il traînait beaucoup avec Leon Goretzka. Le n ° 18 du Bayern a beaucoup de muscle pendant le pic des blocages du coronavirus l’année dernière.

En plus de sa musculation, Roca a travaillé et travaillera sur des entraînements de vitesse et d’agilité pour l’aider avec son explosivité :

Aktuell legt #Roca den Fokus auf Maximalkraft-Einheiten. Dadurch soll der Körper robuster werden. Seit dieser Woche abssolviert er das #FCBayern-Lauftraining. Ab 15. Juni arbeitet er auch an senneur Schnellkraft. Das soll seine Explosivität verbessern. @mano_bonke Foto: B-ENGAGED pic.twitter.com/KltbbcWEYG – Philipp Kessler (@kessler_philipp) 8 juin 2021

Bien que les opinions puissent être partagées au sein de la base du football espagnol sur la décision de Roca, il s’agissait d’un engagement important et d’une déclaration d’intention de la part du joueur de 24 ans. Bien qu’il soit un joueur que Hansi Flick aimait, il n’a fait qu’un total de 11 apparitions dans toutes les compétitions la saison dernière pour le Bayern. Flick avait pris du temps supplémentaire après les séances d’entraînement pour travailler en tête-à-tête avec lui le positionnement défensif et la distribution rapide, mais il n’a jamais vraiment été capable de se frayer un chemin dans l’équipe de manière plus régulière.

Nagelsmann aura certainement pris note de la décision de Roca de rester et de travailler sur son entraînement, souhaitant obtenir une pré-saison complète avec le club. Ce sera également une chance fantastique pour Nagelsmann de le regarder de plus près, car la majorité de l’équipe du Bayern ne reviendra pas de ses engagements pour l’Euro 2020 avec leurs pays avant la fin juillet, ou peut-être même plus tard pour ceux qui progressent vers les dernières étapes de la compétition.