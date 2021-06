Marc Roca se dit enthousiasmé par son avenir au Bayern Munich sous Julian Nagelsmann

Dans une récente et longue interview avec Sport1, Marc Roca du Bayern Munich a insisté sur le fait qu’il était incroyablement excité pour cette saison à venir sous la direction du nouveau manager Julian Nagelsmann. Il n’a fait qu’un total de 10 apparitions sous Hansi Flick la saison dernière, mais il a affirmé qu’il était déterminé et déterminé à jouer un rôle important pour le Bayern à l’avenir.

Roca a déjà montré son niveau d’engagement en choisissant de renoncer aux Jeux olympiques avec l’Espagne cet été pour rester à Munich et avoir une pré-saison complète et appropriée avec Nagelsmann et les joueurs du Bayern qui ne sont pas absents des Championnats d’Europe.

Bien qu’il n’ait pas passé beaucoup de minutes sur le terrain la saison dernière, Roca est à 100% heureux de rester au Bayern et de se frayer un chemin plus régulièrement dans les onze de départ. Venant d’Espagne en Bavière et respectivement du RCD Espanyol Barcelona au Bayern, il a toujours su qu’il lui faudrait un temps décent pour s’acclimater.

«Je veux vraiment rester avec le FC Bayern et m’affirmer ici. Je n’ai déménagé à Munich qu’en octobre dernier et j’ai encore de gros objectifs dans ce club. Il était clair que j’avais besoin d’un temps de démarrage dans un nouveau pays, dans une nouvelle ville et dans ce grand club. Chaque jour, j’ai l’impression que je dois rester ici et me battre. Parce que je me sens comme chez moi, mon allemand s’améliore chaque jour et je comprends de mieux en mieux. C’est important. Encore une fois : je reste, je me bats et je ne veux pas quitter ce club », a expliqué Roca.

Photo de S. Mellar/FC Bayern via .

Réalisant qu’il n’allait jamais être l’homme principal du milieu de terrain étoilé du Bayern, Roca a déclaré que même s’il aurait sûrement aimé plus de temps de jeu la saison dernière, il a tout de même pu grandement bénéficier de jouer et de s’entraîner constamment aux côtés de ses coéquipiers. Il ne s’attendait jamais à entrer directement et à devenir un titulaire automatique au FC Bayern.

“Bien sûr, je voulais plus de temps de jeu, mais je savais où j’allais : dans le meilleur club du monde. Tout ne s’est pas encore passé comme je l’imaginais. Néanmoins, je tire une conclusion positive. Mes coéquipiers m’ont beaucoup aidé à trouver mon chemin dans le club dès le début. Je m’entends très bien avec tout le monde. De toute façon, je me sens très à l’aise au club », a déclaré Roca.

Assez ironiquement, Nagelsmann était intéressé à amener Roca au RB Leipzig en 2020 avant de finalement se retrouver au Bayern. En plaisantant, Roca s’est souvenu avoir lu l’article de Sport1 sur l’intérêt que Nagelsmann lui portait à l’époque et a déclaré qu’il était impatient de travailler sous la direction du manager qui voulait l’amener à Leipzig il y a peu de temps; « J’ai lu votre article (rires). En fait, mon conseiller m’a informé l’été dernier que RB Leipzig et Julian Nagelsmann s’intéressaient à moi. J’espère qu’il a toujours une opinion positive de moi. Il sera un très bon entraîneur pour le Bayern. Il a fait un excellent travail à Hoffenheim et plus récemment à Leipzig et a amélioré ses joueurs. Nous allons pouvoir apprendre beaucoup de lui et nous voulons gagner des titres avec lui.

Pour l’avenir, Roca savoure vraiment l’opportunité d’avoir une pré-saison complète à Munich. Les circonstances causées par la pandémie de coronavirus l’année dernière ont fait qu’il n’est devenu un joueur du Bayern qu’en octobre en raison de la fenêtre de transfert à la fois légèrement repoussée et allongée. « J’ai aussi hâte de faire partie de la préparation dès le premier jour cette saison. Comme vous le savez, j’ai déménagé à Munich juste avant la fin du mercato l’été dernier. Du coup, j’ai raté l’importante préparation estivale. Maintenant, je vais commencer tout de suite. Cela fonctionnera positivement pour moi », a-t-il déclaré.