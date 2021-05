Marc Roca toujours confiant quant à son avenir au Bayern Munich sous Julian Nagelsmann

Bien qu’il ait montré des éclairs brillants lorsqu’il a obtenu les minutes de la première équipe, les opportunités dans la première équipe du Bayern Munich ont été rares pour Marc Roca. Même si Hansi Flick est un grand fan de lui et a pris beaucoup de temps en tête-à-tête pour travailler avec lui individuellement, l’Espagnol n’a fait qu’un total de 11 apparitions dans toutes les compétitions cette saison, dont la majorité était aussi un remplaçant sur le banc. Il a débuté deux fois en Ligue des champions, une fois en DFB-Pokal, une fois en Coupe du monde des clubs de la FIFA et une fois en Bundesliga.

D’une certaine manière, avec Julian Nagelsmann succédant au RB Leipzig à partir du 1er juillet, Roca devra recommencer à zéro. Il a eu du mal à entrer dans l’équipe même sous un manager de Flick qui le notait, alors maintenant, il pourrait être encore plus difficile sous Nagelsmann de faire partie de l’équipe sur une base semi-cohérente. Pourtant, dans une récente interview avec Tz, Roca a déclaré qu’il était toujours confiant en son avenir au Bayern, même avec l’arrivée d’un nouveau manager.

Photo de Matthias Balk / alliance de photos via .

Lorsqu’il est arrivé pour la première fois au Bayern depuis l’Espanyol, il a déclaré que c’était une transition difficile, surtout en une année et une saison en proie à la pandémie de coronavirus. Bien qu’il n’ait pas eu une dizaine de minutes, il a dit qu’il avait toujours le sentiment qu’il allait dans la bonne direction. «La première année loin de chez eux est toujours difficile, surtout dans un club aussi grand que le Bayern. Bien sûr, j’aurais aimé avoir plus de minutes sur le terrain, mais j’ai toujours l’impression que je m’améliore chaque jour ici et que je deviens un joueur plus mature. Je me vois sur la bonne voie. Tout ira, si l’on est patient.

Roca a admis qu’il avait parlé avec son compatriote espagnol Dani Olmo de RB Leipzig à propos de Nagelsmann et de ce à quoi s’attendre de lui quand il viendra au Bayern cet été. «Nagelsmann a accompli beaucoup de choses à un jeune âge, cela parle pour lui. J’ai l’impression qu’il sera tout aussi grand leader que Hansi Flick. Le jeu de position est important pour lui, ce qui ne peut accueillir qu’un joueur comme moi. J’ai un grand désir de faire connaissance avec lui, d’intérioriser sa philosophie et – espérons-le – d’avoir plus de minutes sur le terrain. Quand la saison sera terminée, j’aurai une autre conversation avec Olmo pour qu’il puisse en révéler plus, encore plus », a-t-il expliqué.

En tant que collectif avec sa progression au Bayern, Roca a révélé qu’il aimait se concentrer sur une base quotidienne plutôt que de se fixer des objectifs à long terme. De cette façon, dit-il, il peut contrôler ce qu’il peut contrôler et ne pas s’inquiéter autant consciemment de ce qu’il ne peut pas contrôler. Il fait partie d’un casting de stars du FC Bayern, il sera donc toujours difficile de faire une impression constante et d’obtenir les minutes de la première équipe. «Cela peut ressembler à un cliché du football, mais je pense en fait au jour le jour. Je ne veux consciemment pas me fixer d’objectifs à long terme, surtout s’ils ne dépendent pas à cent pour cent de vous. Je veux faire des pas petits mais spécifiques, améliorer mon allemand, devenir un meilleur joueur. Mais bien sûr: chaque joueur veut jouer et se sentir important. Néanmoins, je peux sentir la confiance du club dans mes capacités. C’est la seule chose qui compte. Je suis confiant. Jouer pour un club comme le Bayern Munich est le rêve de tous les joueurs. Abandonner maintenant ne me rendrait pas justice », a-t-il déclaré.

Avec le départ de Javi Martinez, une place centrale au milieu de terrain s’est certainement ouverte dans la profondeur du milieu de terrain du Bayern. L’avenir de Corentin Tolisso est également relativement incertain, ce qui pourrait, en théorie, aider le cas de Roca pendant quelques minutes si l’international français partait cet été. Cependant, il a été rapporté que le Bayern est à la recherche d’un autre milieu de terrain central ainsi que d’un autre arrière droit, donc en fonction de l’activité de transfert potentielle à cet égard, cela pourrait encore entraver le potentiel de Roca pendant quelques minutes sous Nagelsmann.

(L’interview originale a été réalisée par le journaliste de l’AS José Carlos Menzel López.)