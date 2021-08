Marc Skinner: le patron de Manchester United Women défie les joueurs de gagner – Man United News And Transfer News

Marc Skinner, le nouveau patron de Manchester United Women a déclaré à . qu’il était là pour gagner des trophées.

Skinner, qui a rejoint le club de la NWSL Orlando Pride en juillet, a de gros souliers à remplir après avoir succédé à Casey Stoney.

Sous Stoney, les Reds ont remporté le championnat, ce qui leur a valu une promotion dans l’élite avant de terminer dans les quatre premiers au cours des saisons consécutives.

« Être ici, notre défi est de gagner des choses, cela ne fait aucun doute. Je ne suis pas revenu juste pour exister. », a déclaré Skinner.

Ce ne sera pas facile pour le joueur de 38 ans, car une chaîne des meilleurs joueurs de United tels que Lauren James, Jess Sigsworth et les Américains Christen Press et Tobin Heath, sont partis après le départ de Stoney.

Cependant, l’équipe s’est renforcée, amenant Vilde Bøe Risa et Martha Thomas qui ont impressionné jusqu’à présent en pré-saison.

Skinner a déjà dirigé une équipe de la WSL à travers des périodes turbulentes et il y a réfléchi. “Si je devais revenir sur mon expérience à Birmingham, nous n’avions pas d’argent”, a-t-il déclaré à propos du club qu’il a emmené en finale de la FA Cup. “Nous avons comblé l’écart parce que nous avons cru l’un en l’autre.”

Skinner dit qu’il se sent soutenu par son nouveau club malgré le fait que United soit à l’avant-garde de certains articles cinglants condamnant ses ressources et le traitement de l’équipe féminine.

Il a déclaré : « Depuis que je suis à Manchester United, les ressources sont là. Je dois souligner ceci : je n’ai ressenti que du soutien depuis que je suis ici.

Il a réitéré l’importance de jouer à United, ce qu’il a mentionné à plusieurs reprises depuis sa nomination. “Je veux que nous soyons adaptatifs et recherchions la faiblesse de l’adversaire dont nous avons besoin pour jouer”, a déclaré Skinner. “Mais ce que je veux faire – parce que je pense que c’est ce à quoi s’attendent les fans de United – c’est de jouer un football offensif et excitant.”

Parlant davantage du style de jeu, Skinner a déclaré: “Je m’attends à ce que ce soit avec un mélange de possession de balle, mais aussi, depuis mon passage dans la NWSL, il s’agira d’exploiter les lignes et de briser les lignes et d’être agressif entre ces lignes.”

Il a réitéré son enthousiasme à l’idée de travailler avec ces joueurs et le club : « Pour moi, il s’agit de s’assurer que nous avons l’équipe la plus soudée sur le terrain », a-t-il déclaré. “Je pense que c’est ce qui est le plus excitant d’être à Manchester United. Non seulement nous pouvons avoir le soutien loin du terrain et loin de ce que nous faisons sur le terrain, mais aussi sur le terrain, nous sommes libres d’inventer qui nous sommes.

L’équipe participe actuellement à un camp d’entraînement d’une semaine en Écosse où elle affrontera les Rangers jeudi soir lors d’un match amical de pré-saison avant de lancer sa campagne WSL à domicile le 3 septembre à domicile contre Reading.