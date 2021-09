Marc Skinner L’ère féminine de Manchester United commence dans le match d’ouverture de la Super League féminine

in

La lecture de la victoire 2-0 des femmes lors du match de la saison dernière a marqué le début de la fin de la poursuite de Casey Stoney pour le football en Ligue des champions, mais vendredi soir, elles font face à une proposition différente à Leigh Sports Village, une équipe féminine de Marc Skinner Manchester United.

L’ancien patron de Birmingham City Women et d’Orlando Pride a remplacé Casey Stoney cet été après sa démission vers la fin de la campagne 2020/21.

Vendredi soir, il prend en charge pour la première fois un match compétitif de United et la tâche ne sera pas facile.

Marc Skinner Début du règne féminin de Manchester United

S’appuyer sur l’œuvre de son prédécesseur

Malgré sa propre conviction que sa poursuite infructueuse du football en Ligue des champions était un “échec”, Casey Stoney a fait un excellent travail à Manchester United Women, en signant également des joueuses fantastiques.

Marc Skinner cherchera à s’appuyer sur ces efforts tout en donnant sa propre empreinte à l’équipe. Il a récemment déclaré à la presse ce qu’il voulait de son équipe de Manchester United : « Je veux une équipe adaptée qui n’a pas qu’une seule façon de jouer.

«Ce que j’ai appris à Birmingham, c’est que nos équipes étaient très basées sur la possession de balle. En Amérique, j’ai essayé ça la première année et ça n’a pas marché, donc j’ai dû trouver la meilleure façon d’attaquer la NWSL.

«Je veux donc que nous soyons adaptatifs, mais je veux jouer au football offensif et au football passionnant, qui est une marque de football à laquelle les fans de Manchester United s’attendent.

“Ce sera donc un style basé sur la possession, mais depuis mon passage dans la NWSL, il s’agira également d’exploiter les lignes et de briser les lignes et d’être agressif entre ces lignes.”

Manchester United a connu une pré-saison saine, restant invaincu lors de ses quatre matchs – deux victoires et deux nuls. Katie Zelem a maintenu ses coups francs de marque et Kirsty Hanson a semblé dans une forme fantastique avant la nouvelle saison.

Une nuit historique fait signe avec le nouveau contrat Sky Sports TV

Le match lancera la nouvelle saison et une nouvelle ère pour le football féminin avec la diffusion en direct de Sky Sports.

Depuis la formation de Manchester United Women en 2018, elles ont affronté les Royals à six reprises. La lecture a toujours été un adversaire coriace pour les Red Devils et sera certainement à nouveau dans le match d’ouverture de la FA Women’s Super League de vendredi soir.

En 2018/19, Reading a remporté deux rencontres de coupe entre les deux équipes – lorsque Manchester United a débuté dans le FA Women’s Championship – cependant, les rouges leur ont fait gagner du temps supplémentaire en une. United a obtenu une promotion confortable et affronterait Reading dans la ligue pour les deux saisons suivantes et au-delà.

Manchester United a remporté le match à domicile en 2019/20, par deux buts à zéro. Reading a ensuite tenu United 1-1 lors du match retour.

La saison dernière, United a devancé Reading avec un vainqueur tardif de Hayley Ladd sur la route, mais n’a pas réussi à les surmonter à Leigh Sports Village – une défaite 2-0 décevante.

Sky Sports a pris un bon départ pour sa couverture historique du football féminin.

Comment s’est passé l’été féminin à Manchester United

Eh bien, la fenêtre de transfert d’été a commencé lentement avec la nomination éventuelle de Marc Skinner qui n’est pas la plus rapide des recrues. Cependant, entre-temps, United a commencé à annoncer des signatures avant d’avoir un manager dans les livres.

Manchester United a ajouté cinq nouvelles recrues dans ses rangs ; Le milieu de terrain norvégien Vilde Bøe Risa, l’arrière de Chelsea Women Hannah Blundell, la gardienne de Bristol City Women Sophie Baggaley, l’ancienne défenseure de Manchester City Women Aoife Mannion et l’attaquante Martha Thomas, anciennement de West Ham United Women.

Les Red Devils ont dit au revoir à la paire américaine Christen Press et Tobin Heath à la fin de leurs accords. Abbie McManus et Jessica Sigsworth ont toutes deux rejoint les nouvelles venues de la Super League, Leicester City Women. Lauren James a rejoint Chelsea dans un accord qui a vu Blundell déménager à Manchester en retour. Pendant ce temps, Amy Turner a rejoint l’ancien club de Skinner, l’Orlando Pride, tandis que Jane Ross est retournée dans son pays d’origine avec les Rangers.

Certaines de ces sorties se révéleront de grandes pertes, mais Manchester United a une équipe pleine de talent et continuera à regarder vers l’avenir.

Fenêtre de transfert de Reading

La lecture a été moins occupée par les dépenses, seules Kiera Skeels et Sophie Quirk sont parties – toutes deux pour Charlton Athletic Women.

Cependant, ils ont ajouté six nouveaux joueurs à l’équipe. Natasha Dowie a rejoint l’AC Milan Women avant que Gemma Evans et Faye Bryson ne quittent Bristol City, Chloe Peplow a ensuite été ajoutée de Tottenham Hotspur Women. Avec Deanne Rose, de Florida Gators, et Justine Vanhaevermaet arrivant de LSK Kvinner.

Kelly Chambers est en charge de Reading depuis 2015, son équipe sait exactement ce qu’elle attend d’elle et la longévité témoigne de son travail au club.

Intéressant de voir jusqu’où le Manchester United de Marc Skinner peut aller

Les fans de football féminin n’ont connu qu’un Casey Stoney Manchester United, il y a donc beaucoup d’anticipation pour voir quels changements sous Marc Skinner, jusqu’où il peut les emmener, et si l’équipe peut livrer en rivalisant avec Arsenal Women, Chelsea et Manchester City à nouveau.

Passer juste en deçà des places en Ligue des champions l’an dernier aura nui à un club si désireux de participer au plus grand tournoi européen de football féminin. United a également ajouté une certaine expérience en Ligue des champions à son équipe, ce qui pourrait être crucial.

Manchester United a été fait de grands favoris pour remporter ce match d’ouverture vendredi soir et ils pourraient bien l’obliger.

Prédiction : 3-1 à Manchester United.

