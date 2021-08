Marc Skinner tient à poursuivre les valeurs fondamentales de United malgré le match nul amical de pré-saison – Man United News And Transfer News

in

Le premier match de Marc Skinner à la tête de l’équipe s’est terminé sur un score nul alors que Manchester United Women a fait match nul 2-2 contre Liverpool lors de son premier match de pré-saison à Carrington.

Les visiteurs ont pris les devants alors que la nouvelle recrue Leanne Kiernan a marqué son tir devant Mary Earps contre le cours du jeu. United a répondu, égalisant lorsque Kirsty Hanson a passé le ballon à Leah Galton qui attendait de le taper sur la marque des six mètres.

C’est à nouveau le travail d’équipe entre deux visages familiers qui a permis aux Diables Rouges de marquer le deuxième but; Lucy Staniforth a choisi Kirsty Hanson avec un brillant centre que Hanson a tiré devant le gardien de Liverpool.

Malheureusement, en seconde période, Liverpool a augmenté l’intensité et a égalisé les Reds à la 81e minute lorsque Carla Humphrey a tapé le ballon à bout portant devant Sophie Baggaley.

Pour Skinner, c’était une chance pour lui d’installer son stand et de voir exactement ce que son équipe avait à offrir. Les nouvelles recrues Hannah Blundell et Vilde Bøe Risa ont obtenu leur premier départ pour United tandis qu’Aoife Mannion, Martha Thomas et Sophie Baggaley ont toutes obtenu du temps de jeu pour leur nouvelle équipe en seconde période.

Bøe Risa a impressionné car elle a offert de nombreuses opportunités à ses coéquipiers qui ne pouvaient pas tout à fait enterrer leurs chances. Pendant ce temps, Baggaley vise à défier Earps pour la première place alors qu’elle a réussi un certain nombre de bons arrêts lors de sa première apparition.

▪ Réaction à son premier match en charge

▪ Le mélange de jeunesse et d’expérience

▪ Réaction à son premier match en charge

▪ Le mélange de jeunesse et d'expérience

▪ Niveaux d'intensité des deux côtés

Skinner a immédiatement écrit son nom dans les bons livres des fans après son interview d’après-match alors qu’il commençait par dire “Nous voulons continuer la façon dont Manchester United fait passer les jeunes joueurs”. Il a soutenu cela sur le terrain en faisant venir plusieurs joueurs de l’académie tout au long des 90 minutes.

Carrie Jones, 17 ans, a commencé le match tandis que Jess Simpson, 16 ans, est entrée en jeu à la pause. Moins de 21 joueurs, Rebecca May, Annie Hutchins, Tara Bourne et Niamh Murphy ont également fait des apparitions pour les rouges.

Fier de nos 6 jeunes joueurs en équipe première aujourd'hui. Bravo Carrie, Tara, Bex, Niamh, Annie et Jess 👏🏼 Youth🔴 Courage⚫️ Success⚽️

Bien que ce ne soit pas le résultat que United recherchait, c’était une bonne indication de la profondeur et de la force de l’équipe actuellement, du mélange de jeunesse et d’expérience et des améliorations nécessaires.

United a encore deux matchs de pré-saison avant d’affronter Reading le week-end d’ouverture de la campagne de la Super League féminine.