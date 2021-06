Marc Soler, à la barre de Movistar dans le Tour de Suisse, Répétition du Tour

02/06/2021 à 20:06 CEST

.

Marc Soler Il sera le leader des rangs de Movistar dans le Tour de Suisse qui se déroulera du 6 au 13 juin, et qui servira à étayer l’équipe espagnole qui s’apprête à prendre le départ du Tour de France le 26 juin à Brest.

Après l’abandon dans la douzième étape du Giro, faire habituellement Il revêtira à nouveau les galons du capitaine pour défendre les intérêts du général de l’escouade téléphonique, qui esquissera la formation du Tour avec les conclusions tirées du Dauphiné et de la manche suisse.

L’équipe Movistar sera composée de Marc Soler, Ivan García Cortina, Gonzalo Serrano, Sergio Samitier, Hector Carretero, Johan Jakobs Oui Image de balise Juan Diego Alba.

Le Tour de Suisse revient au calendrier cycliste après la suspension de l’édition 2020 en raison de la pandémie, et débutera cette année un format un peu plus court que les autres fois, avec huit étapes au lieu de neuf, maintenant en tout cas ses deux temps habituels. individuel et sa montagne abondante.

Une course chronométrée sera le départ de 11 km à Frauenfeld pour ouvrir la course le dimanche 6 ; et une autre l’avant-dernière, le samedi 12, qui couvrira l’ascension et la descente de l’Oberalppass (1ère catégorie ; 9,5 km à 6,5%).

Les montées couvriront en effet la quasi-totalité de la course : il n’y a qu’une seule option de sprint clair, le mardi 8 à Pfaffnau, et chaque jour aura ses points d’intérêt.