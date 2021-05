Marc Soler quitte le Giro d’Italia 2021

20/05/2021

Activé à 13:38 CEST

Marc Soler, leader de l’équipe Movistar sur le Giro, a été contraint d’abandonner l’épreuve italienne après avoir subi une chute au kilomètre 4 de la 12e étape du test. Le couloir catalan a essayé de continuer et aidé par le Minorque Albert Torres il a essayé de surmonter le set pour rester dans la course.

Cependant, à la fin, il a mis les pieds sur terre et a mis fin à la participation au test. Il occupait la 11e place du classement général à 3,19 minutes du “ maillot rose ” Egan bernal.

Malheureusement, @ solermarc93 quitte le 🇮🇹 #Giro après sa chute au départ de la 12e étape. Plus d’infos, au cours de la journée. Nous devons malheureusement confirmer que Marc Soler ne continuera pas dans le @giroditalia suite à son crash au début de l’étape 12. Plus d’infos plus tard. pic.twitter.com/5splOMXwwE – Équipe Movistar (@Movistar_Team) 20 mai 2021

C’était la première fois que le cycliste de Vilanova i la Geltrú était le leader de l’équipe Telefónica dans une course de trois semaines et jusqu’à l’automne, il avait couru très concentré et essayait de rester ferme au classement général. Lorsqu’il est tombé, il a subi un coup sévère au côté gauche de son corps et s’est plaint de douleurs aux côtes et à l’épaule.

L’automne précédent de Landa

Désormais, le premier pilote espagnol au classement général est le Biscayen de Bahreïn Pello Bilbao qui est classé 20e à 7,23 minutes de Bernal. La semaine dernière, il est parti Mikel Landa qui a subi lundi une opération satisfaisante de la clavicule gauche, mais toujours sans période de récupération confirmée.