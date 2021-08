Marc Soler quitte Movistar et rejoint Pogacar chez UAE Team Emirates

08/09/2021

Le à 19:17 CEST

Marc Soler laisse derrière lui sept saisons dans la meilleure équipe espagnole, la Movistar Team, pour rejoindre l’équipe Pogacar, la UAE Team Emirates, à un tournant de sa carrière à l’âge de 27 ans et avec un long chemin à parcourir.

L’accord du Catalan avec les Emirats Arabes Unis est de deux saisons et il deviendra l’un des cyclistes vedettes de l’équipe et quel arroArrêt dans les grands tours du leader, Tadej Pogacar, dans un mouvement où les deux parties gagnent.

Après cette dernière année, sa continuité dans l’équipe Movistar n’a pas semblé facile du tout, Ainsi, lorsque l’offre des EAU lui est parvenue, il n’y a pas hésité et celui de Vilanova i la Geltru rejoint le nouveau projet pour les deux prochaines saisons.

Nouvelles aventures

“Je suis très heureux de rejoindre l’UAE Team Emirates et j’ai hâte de vivre de nouvelles aventures. et les défis qui nous attendent. Je viens ici avec beaucoup d’enthousiasme et vouloir travailler dur et profiter de ce nouveau chapitre », a déclaré Soler dans sa déclaration.

“Après sept ans chez Movistar, je pense que c’est maintenant le bon moment dans ma carrière pour rechercher de nouveaux défis. J’apprécie vraiment tout ce temps travailler ensemble. Je vous souhaite tout le meilleur pour l’avenir. Je suis prêt pour cette nouvelle étape”, souligne Soler, qui devient l’un des cyclistes de référence de l’équipe.

L’année n’a pas été facile pour le cycliste catalan qui avait la confiance de l’équipe Movistar en tête du Giro, S’il a eu la malchance d’aller au sol à mi-course, il n’a pas non plus pu briller lors du dernier Tour, où il a été impliqué dans le carambolage provoqué par un spectateur.

Revitaliser

Pour sa nouvelle équipe c’est l’occasion de profiter de ce coureur qui espère se ressourcer ensemble.ou un autre Espagnol de l’équipe, Juan Ayuso, et un autres deux incorporations comme Joao Almeida et Pascal Ackermann.

Soler compte parmi ses succès, le Paris-Nice 2018, ainsi qu’une victoire dans l’étape de la Vuelta en 2020 – qui ne sera pas disputée cette année– et cinq autres victoires d’étape, comme au Tour de la Romandie.