Marc Soler répète le Giro en Romandie

Le Tour de Romandie revient au calendrier ce mardi après un an de repos dû à Covid-19 avec une 75 édition qui servira de banc d’essai pour le Giro d’Italia, et qui attire des candidats tels que Geraint Thomas, Steven Kruijwsijk, Rigoberto Urán, et par Movistar Marc Soler et le colombien “Superman” López, qui débute avec une formation téléphonique.

Dans l’équipe espagnole, la présence de Ion Izagirre, qui portera les rayures d’Astana avec des aspirations de podium. Le coureur d’Ormaiztegi (Gipuzkoa) sera accompagné de son frère Gorka et le kazajo Alexey Lutsenko comme deuxième tour.

“Le Tour de Romandia est une course que j’aime beaucoup. Les six étapes de la course, dont deux contre-la-montre, sont très bonnes pour moi. Le but est de faire un bon résultat au classement général et d’être sur le podium”. dit Ion Izagirre.

Le Tour de Romandie propose du mardi au dimanche deux contre-la-montre, dont le prologue initial de 4 km et un dernier 16 km qui peut être décisif, et trois étapes sinueuses qui complètent un parcours exigeant pour ceux qui veulent rejoindre le Giro. 8 mai en bonne forme.

Au départ d’Oron, il y aura des noms de premier plan malgré les absences de nombreuses personnalités qui pointent vers le Tour et qui viennent de terminer la saison des classiques.

Geraint Thomass (Ineos), Miguel Angel Lopez (Movistar), Steven Kruijwsijk (Jumbo-Visma), Rigoberto Uran (EF Education-Nippo) et Marc Soler Du côté espagnol, ils seront quelques-unes des références dans la lutte pour le général.

faire d’habitude Il sera le leader de Movistar dans le Giro et devra affûter son set-up dans la course qui se déroule en Suisse romande. Catalan et Superman Lopez sera soutenu par Albert Torres, Johan Jacobs, Mathias Norsgaard, Darío Cataldo Oui Davide Villella.

Les autres coureurs en vedette pour la Romandie sont Filippo Ganna (Ineos) et le triple champion du monde Peter Sagan (Bora-Hansgrohe), aspirant à des triomphes partiels.

Cette 75e édition sera l’une des plus difficiles de l’histoire, puisque le peloton devra affronter un dénivelé tout au long de la semaine de 12 600 mètres.

Sur le parcours, il y aura deux contre-la-montre: le premier, un prologue à Oron avec un peu plus de 4 km et un dernier kilomètre dur à 7% et le dernier chronomètre à Fribourg, dimanche, de 16 km avec un départ sur des pavés sur la pente et la petite rampe finale à 6%.

Entre les deux, trois journées exigeantes, comme celles de mercredi sur les circuits d’Aigle et de Martigny, avec 9 hauteurs de troisième au total. Le jeudi comprend le passage par La Vue-des-Alpes (1ère) et 5 ascensions de seconde catégorie.

L’étape reine sera celle du samedi entre Sion et Thyon, avec un parcours de 162 km qui comprend deux cols 1ère classe et le dernier vers la ligne d’arrivée de la catégorie spéciale. Démarrer l’Anzére (1er, 14,6 km à 7,7%), continuer avec la Suen (1er, 13,7 km à 6,7) et finir à Thyon (catégorie spéciale, 20,7 km à 7, 6), à 2100 mètres d’altitude.

Fin de la fête dimanche avec le contre-la-montre de 16,1 kilomètres de Fribourg, avec des pentes dures et une arrivée montante.

.- Les étapes:

Journée étape Route Kms

— —– ——— —

27 Prologue Oron-Oron (CRI) 4.05

28 1er Aigle-Martigny 169

29 2e La Neuveville-Saint Imier 165

30 3e Estavayer-Estavayer 172

1 4 mai Sion-Thyon 2000162

2 5e Fribourg-Fribourg (CRI) 16,1

.- Derniers gagnants:

2019. Primoz Roglic (SLO)

2018. Primoz Rogliz (SLO)

2017. Port de Richiee (AUS)

2016. Nairo Quintana (COL)

2015. Ilnur Zakarin (RUS)

2014. Chris Froome (GBR)

2013. Chris Froome (GBR).