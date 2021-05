Marc Soler, triomphe d’étape et leadership en Romandie

30/04/2021 à 18:03 CEST

.

Contre le vent et l’eau, un jour de crue permanente, les Espagnols Marc Soler (Movistar) a eu le courage d’affirmer une dernière pause qui lui a permis de remporter seul la troisième étape du Tour de Romandie, en partant et en terminant à Estavayer et en revêtant également le maillot jaune.

Double coup avec fierté de faire d’habitude (Vilanova i la Geltrú, 27 ans), conquérant seule l’étape et enfilant le maillot jaune à la veille de l’étape reine, à deux pas de la fin du Tour de Romandie.

Le Catalan a levé les bras au milieu de l’averse avec un temps de 3:58:35, avec 22 secondes d’avance sur le groupe principal emmené par le Danois. Magnus Cort (EF), slovaque Peter Sagan (Bora) et italien Sonny Colbrelli (Bahreïn) et aussi espagnol Ion Izagirre (Astana).

Un triomphe spécial pour faire d’habitude, un triste jour pour la formation téléphonique pour la mort du médecin Jésus Hoyos, de nombreuses années sur la route avec l’équipe. Il a été placé leader, avec 14 secondes sur les Britanniques Géraint Thomas, l’australien Richie porte et Sonny Colbrelli.

Une journée pluvieuse et fraîche, avec un parcours vallonné de sept hauteurs marquantes, la veille de la journée reine de haute montagne où le général sera décidé. Bientôt l’escapade avec Goossens (Lotto Soudal), Küng (Groupama-FDJ), Armée (Qhubeka), Reutimann (Cyclisme suisse), Bissegger (EF Education), Quarterman (Trek) et Johan Jacobs (Movistar).

Le peloton n’a pas désespéré à cause de la fuite, qui surmontait les premières difficultés jusqu’à atteindre une différence maximale de quatre minutes. Aucun d’entre eux n’était particulièrement dangereux pour le général, mais les Ineos comprirent qu’il devait être chargé de tenir les rebelles à distance.

Dans le circuit final, avec deux hauteurs qu’ils ont dû surmonter deux fois chacun, les événements importants ont commencé. Aux Granges (2,5 à 7,8 km), l’escapade a été réduite à quatre hommes, dont trois suisses, grands rouleaux, comme Kung, Bisseger et Jacobs, avec le Belge Goosens.

A 20 kilomètres de l’arrivée, le rythme était déjà à la chasse et les équipes de Peter Sagan Oui Colbrelli. Le peloton était réduit à 50 coureurs. Lors de la dernière montée vers Chables (1,8 à 6,2), la fuite se dissolvait à pas de géant. Lors de la descente de Kung, Goosens est resté seul et le leader Rohan Dennis a également atterri derrière.

Avant d’atteindre le dernier point, Marc Soler a attaqué de manière décisive, a ouvert un écart et a joué le gars qui descendait, ouvrant une poignée de secondes qui lui ont suffi pour endurer seul les dix derniers kilomètres.

Catalan, avec Ion Izagirre entrecoupé, un chrono particulier a été relevé jusqu’à l’arrivée d’Estavayer, commune du canton de Fribourg, au bord du lac de Neuchâtel.

Un vol à travers la scène et pour le leadership. Le Catalan a serré les dents et n’a pas laissé le choix au groupe de poursuivants. Il est entré euphorique, soulignant, en conséquence, celui qui sera le leader de Movistar dans le Giro. Un coup de confiance pour le coureur qui s’est imposé avec un tir similaire dans la dernière Vuelta, à Lekumberri. Une victoire de jour pour la nostalgie et la mémoire.

Ce samedi vient l’étape reine avec un parcours de 162 kilomètres entre Sion et le sommet de Thyon 2000, un jour clé qui comprend deux cols de première classe et la finale d’une ascension de catégorie spéciale. Le dénivelé accumulé dépasse 4 000 mètres.

Démarrer l’Anzére (1er, 14,6 km à 7,7%), continuer avec la Suen (1er, 13,7 km à 6,7) et finir à Thyon (catégorie spéciale, 20,7 km à 7, 6), à 2100 mètres d’altitude. Le coureur qui part en jaune devra encore défendre la tête dimanche dans un temps de 16 kilomètres.