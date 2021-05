Marc Storace de Krokus dit que la longue querelle avec Dee Snider a été “ créée ” par Twisted Sister Singer

KROKUS chanteur Marc Storace dit qu’il est “prêt” à mettre fin à la querelle de longue date de son groupe avec SŒUR TWISTEDde Dee Snider derrière lui.

Dans son autobiographie, “Tais-toi et donne-moi le micro”, Snider n’avait rien de gentil à dire sur KROKUS. Pendant un chapitre entier, il a fait rage à propos du groupe, les appelant “Krapus” et déclarant: “Vous n’avez aucune idée de la distance à laquelle vous êtes arrivé au fond d’un lac.”

La raison de son explosion: KROKUS commissionné Sniderla femme de Suzette en 1982 pour coudre des tenues de scène pour la tournée américaine du groupe, mais l’ancien KROKUS Le directeur de la tournée a refusé de la payer pour ses services.

“Ces types ont arnaqué ma femme et l’ont menacée”, a déclaré Snider, qui a souligné que la mère de sa femme avait émigré de Suisse.

“J’étais fier de ce groupe de rock du pays d’origine de ma mère”, a déclaré Suzette. Mais la fierté s’est transformée en rage.

Dans une toute nouvelle interview avec le Tulsa Music Stream, Storace a été demandé si lui et son KROKUS les membres du groupe ont “enterré la hache de guerre” avec Snider. Il a répondu (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): “Nous n’avons jamais eu de” hachette “. C’est lui qui a créé la hache, parce que c’était tout simplement que nous n’aimions pas les vêtements de scène que sa femme faisait pour nous, et nous ne voulions pas les acheter. C’est tout. Je veux dire, les droits de l’homme. [Laughs] Je ne paie pas pour quelque chose que je n’ai pas acheté. Et puis nous nous sommes disputés, et je pense que notre tour manager les a jetés dans une poubelle et les a brûlés. [Laughs] C’est du rock and roll. Et vous vivez et avancez, et vous oubliez.

“Mais ce qui s’est passé il y a quelques années [was] J’étais censé faire [the] Wacken [Open Air festival in Germany] avec Dee Snider, sur la même facture, et c’était moi en solo avec “ Le rock rencontre le classique ”, ” Marc a continué. “Vous avez tout un orchestre et un groupe de rock et ces chanteurs invités. Et j’étais sur la liste. Et Dee a été invité en tant que tête d’affiche, et il a dit: “ Je ne le ferai que si vous Storace hors du spectacle. Donc, ces gars-là ont été mis sur la sellette, parce que je l’ai déjà fait. Cela aurait été la troisième fois que je travaillais avec cette organisation. Et ils ont dit: ‘Oh, nous sommes vraiment désolés, Marc. Mais c’est à toi de voir. Il a dit qu’il ne le ferait pas. C’est à vous.’ Et j’ai dit: ‘Écoutez, je démissionne. Parce que [this gig] est bon pour vous, les gars. Et une autre fois. Mais j’étais prêt, avant d’entendre tout ça, parce que je savais que nous allions être sur la même facture, j’étais prêt à aller jusqu’à Dee et dites: ‘Hé, mec, allez, secouons-le et buvons une bière. Allons y. Refroidir.'”

Storace discuté précédemment de la Snider boeuf lors d’une interview en 2013 avec “La voix du métal”. À l’époque, il a appelé Deecommentaires de “si puérils. Nous avons donné [his wife] une chance “, dit-il.” Je veux dire, comment allez-vous?! Avant d’acheter un camion de vin, vous voulez goûter une bouteille. Alors nous voulions juste avoir des échantillons… voir des vêtements. Et notre tour manager, il a envoyé les tailles et… je ne me souviens même pas des détails; c’est ridicule. En fin de compte, elle est venue avec le truc, nous l’avons essayé, et ça avait l’air horrible. Je suis désolé. Je veux dire, je suis désolé. Et ils ont été tellement offensés, et c’était une si grande insulte pour eux. Et ils voulaient leur argent. Et [our tour manager] dit: «Hé, nous n’achetons pas. Gardez les vêtements. Pardon. Pas d’arrangements.'”

KROKUS bassiste / producteur Chris Von Rohr a également pesé sur l’incident, rappelant il y a près d’une décennie: “Les vêtements ne correspondaient pas du tout à nos attentes. Trop de style arlequin. Nous en avons donc fait un feu de joie.”

De nombreuses années ont passé et KROKUS sont plus âgés et plus sages. “Si nous n’avons pas traité sa femme avec respect, nous sommes désolés,” Von Rohr mentionné.

En 2013, Von Rohr proposé à Dee et sa femme d’enterrer la hache de guerre et de boire une bière ou deux ensemble à un festival où les deux groupes étaient censés se produire pour réconcilier un événement qui s’est produit il y a près de quatre décennies.

Journal suisse Blick parvenu Snider par téléphone et soumis KROKUSoffre de paix de. “S’ils sont sérieux, je pense que c’est un beau geste,” Snider a été cité comme disant à l’époque. “Mais je dois d’abord demander à ma femme si elle est prête à pardonner KROKUS. ”



Tulsa Music Stream – Marc Storace de KROKUS Episode 27 Tulsa Music Stream interviewe Marc Storace, le leader légendaire du groupe Krokus! Il nous parlera en direct de Suisse le samedi 1er mai à 13 h HAC. Soumettez vos questions à Marc via notre salle de chat. Commandité par GreggShipman.com, DEB Concerts et Identity Merch. MERCI D’AVOIR AIMÉ NOTRE PAGE TMS ET NOTRE GROUPE ET DE PARTAGER NOTRE FLUX! Publié par Tulsa Music Stream le samedi 1 mai 2021

Pas de krapus. C’était Motorhead, ZZ Top, Blue Oyster Cult, Whitesnake, Twisted, Thin Lizzy et …? https://t.co/G0FkMto3DP – Dee Snider ?? (@deesnider) 11 juillet 2020

Interview enregistrée avec @Suzette_Snider hier! Surveillez-le bientôt! Des questions bonus pour les abonnés uniquement sur la façon dont @HowardStern et le groupe Krapus ont failli avoir des hits exécutés sur eux! INSCRIVEZ-VOUS À I WANNA TALK THROUGH @gasdigital https://t.co/JLQiN4yihQ – Dee Snider ?? (@deesnider) 15 avril 2019

Mots clés:

krokus

Publié dans:

Nouvelles

COMMENTAIRES

Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens «Signaler à Facebook» et «Marquer comme spam» qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox (@) gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de “cacher” les commentaires qui pourraient être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de “bannir” les utilisateurs qui enfreignent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires masqués apparaîtront toujours à l’utilisateur et aux amis Facebook de l’utilisateur. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur “banni” ou contient un mot sur la liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur “banni” ne seront visibles que par l’utilisateur et les amis Facebook de l’utilisateur).