Marc Surer considère Valtteri Bottas « un échec » lors d’une course dans la circulation

L’expert de la Formule 1 Marc Surer a ajouté sa voix à celles qui ont souligné les faiblesses de Valtteri Bottas après sa sortie de Mercedes.

Le Finlandais ne s’est pas couvert de gloire lors de la dernière de ses 101 apparitions pour Mercedes, étant coincé dans le peloton alors que son coéquipier Lewis Hamilton s’est battu à lui seul contre les deux voitures Red Bull lors du Grand Prix d’Abu Dhabi.

Jolyon Palmer a déclaré que Bottas avait eu « un choc » à Yas Marina parce qu’il n’était pas en mesure d’empêcher Max Verstappen de faire des arrêts « gratuits » – un facteur crucial alors que le Néerlandais a finalement dépassé Hamilton dans le dernier tour pour sécuriser le Mondial. Championnat.

Surer était d’accord avec ce raisonnement et a estimé que Bottas s’est trop souvent retrouvé sur le terrain au cours de ses cinq saisons chez Mercedes – qui a certes apporté cinq titres de constructeurs – parce qu’il était incapable de se frayer un chemin assez rapidement devant des voitures plus lentes.

Se référant au dernier tour à Abu Dhabi, où Hamilton a été exposé à un Red Bull avec des pneus beaucoup plus frais, Surer s’est demandé pourquoi Bottas n’avait pas été aux avant-postes pour soutenir son collègue plutôt que de se battre avec les AlphaTauris plus loin.

« Alors Max n’aurait pas réussi », a déclaré le Suisse de 70 ans, qui a participé à 82 courses de F1, à Motorsport-Total. « Dépasser deux voitures en un tour n’aurait pas fonctionné. Mais Bottas n’était nulle part.

Et, a observé Surer, ce n’était pas la seule fois où le joueur de 32 ans n’avait pas réussi à extraire le maximum de potentiel de sa voiture – peut-être une raison pour laquelle Mercedes remplace Bottas par George Russell pour 2022 alors qu’il passe à Alfa Romeo.

» Bottas est en fait un échec dans le trafic « , a déclaré Surer, qui a couru en F1 de 1979 à 1986 avec une meilleure quatrième place en course à deux reprises, pour les équipes Ensign et Brabham.

«Il est toujours coincé et a des moments incroyablement difficiles. Le gars ne peut tout simplement pas dépasser les autres voitures qui sont plus d’une seconde plus lentes que la voiture la plus rapide du peloton. C’est sa faiblesse.

Cependant, dans une comparaison des « ailiers » qui ont soutenu les protagonistes du titre de cette année, Surer a vu un avantage particulier pour Bottas même si Perez a été qualifié de « légende » par Verstappen pour la façon dont il s’est défendu contre Hamilton à Abu Dhabi.

« Il réussit toujours sur un seul tour [in qualifying], et il a parfois tellement raison qu’il devance Hamilton », a déclaré Surer à propos de Bottas.

« Il peut le faire – et c’est précisément la faiblesse de Perez. »

Verdict de la planète F1