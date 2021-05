Marc Surer: Ferrari peut soutenir le rythme de Monaco au Grand Prix d’Azerbaïdjan

«Excellente suspension» a aidé Ferrari à réaliser ses excellentes performances à Monaco, selon l’ancien pilote de F1 Marc Surer.

Et les Suisses pensent que la Scuderia pourrait potentiellement soutenir cette formation à Bakou en raison de la façon dont elle peut négocier les bordures – avec le circuit présentant le défi des longues lignes droites et une section technique qui nécessite un engagement dans les virages.

Malheureusement pour Charles Leclerc, il n’a pas pu courir du tout dans sa course à domicile après avoir obtenu la pole position à Monaco, s’écrasant hors de la section Piscine et endommageant son arbre de transmission gauche au point de ne plus pouvoir participer au Grand Prix.

Cependant, son coéquipier Carlos Sainz a pu ramener sa Ferrari à la maison sur le podium, dans ce qui a été jusqu’à présent la meilleure performance du week-end de l’équipe de la saison 2021.

En raison de la nature tordue du circuit de Monaco, Surer estime que leur succès peut être attribué à la façon dont le SF71 était planté dans les rues étroites de Monte Carlo.

«De toutes les voitures, la Ferrari a roulé mieux que quiconque sur les trottoirs. C’est au moins un bon signe pour eux », a déclaré Surer à sport.de, cité par grandpx.news.

«Lorsque la voiture rebondit, vous ne pouvez pas accélérer, mais quand une voiture est calme immédiatement après avoir franchi le trottoir, vous pouvez lui redonner toute sa puissance.

«Je pense que c’était un énorme avantage à Monaco et ce sera également bon pour eux à Bakou.»

Alors que le directeur de l’équipe, Mattia Binotto, pense que le rythme de course avant de Ferrari autour de Monaco était «unique», Surer reste convaincu que P3 dans le championnat des constructeurs semble tout à fait possible – même s’ils ne pourront pas battre Mercedes et Red Bull régulièrement .

“Qu’ils aient pu battre les deux meilleures équipes, je pense que c’était juste Monaco typique”, a déclaré l’ancien pilote de Brabham et Arrows.

«Je ne peux pas imaginer qu’il en sera ainsi sur les autres pistes, mais je pense que la troisième place qu’ils visaient est tout à fait possible.

«Ils devront se battre pour cela avec McLaren, mais je crois que c’est dans leur capacité.»

Et «parce qu’ils ont un arrière Ferrari», a déclaré Surer Alfa Romeo – qui a obtenu son premier point de la saison grâce à Antonio Giovinazzi – a pu bénéficier des mêmes qualités positives de la Scuderia.

