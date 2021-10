Marc Surer peu impressionné par Esteban Ocon : “Il n’est pas si convaincant”

in

Marc Surer ne pense pas qu’Esteban Ocon soit l’un des meilleurs jeunes pilotes car il n’est pas aussi rapide que Fernando Alonso.

Après une campagne 2020 largement décevante, le Français a connu une bien meilleure saison cette année, remportant sa première victoire au Grand Prix de Hongrie et étant un match plus serré pour son Alpin son coéquipier Alonso que beaucoup ne l’auraient imaginé.

Cela dit, il a toujours été le deuxième meilleur de l’Espagnol dans l’ensemble, marquant 13 points de moins et perdant les records du samedi et du dimanche.

Étant donné qu’il n’est pas aussi fort qu’Alonso sur un tour, l’ancien pilote de F1 Surer n’est pas encore vendu sur Ocon.

“Il a maintenant gagné une course, mais en gros, il faut dire qu’il n’est pas si convaincant”, a-t-il déclaré. forme1.de.

“En tant que jeune, il devrait battre un Alonso au moins en qualifications. Toujours. Et il ne peut pas faire ça. En termes de vitesse pure, il ne se peut pas qu’un homme de 40 ans conduise aussi vite qu’un jeune.

« Parce que s’il n’y parvient pas, je ne le compte pas en première classe. »

Étant donné qu’il avait eu deux ans d’absence dans le sport et qu’il était sur le point d’avoir 40 ans, beaucoup s’attendaient à ce qu’Alonso ait du mal à son retour sur la grille au début de cette saison, mais cela n’a pas été le cas.

Au lieu de cela, il a été aussi impressionnant que jamais, surtout le dimanche, terminant dans le top six à quatre reprises et ne marquant des points qu’en terminant une course à trois reprises.

En effet, Surer a été très impressionné par l’Espagnol.

“Absolument génial! Il est resté le coureur », a-t-il déclaré lorsqu’on lui a demandé comment il pensait qu’Alonso avait performé cette année.

Il pense que le joueur de 40 ans a perdu un peu de rythme, mais dit qu’il compense cela avec son expérience et son savoir-faire.

“Nous parlons ici de fractions, qui n’apparaissent évidemment pas dans la course”, a-t-il ajouté.

« En course, il peut rattraper beaucoup avec son expérience. Il a ce sentiment. Vous le remarquez juste. L’expérience peut l’emporter sur la perte de quelques centièmes en raison de son âge.

