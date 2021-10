Marc Surer prendrait Valtteri Bottas comme ailier contre Sergio Perez

in

L’ancien pilote de Formule 1 Marc Surer a déclaré que s’il devait choisir un “ailier” dans son équipe, il aurait Valtteri Bottas plutôt que Sergio Perez.

Les statistiques à cet égard favorisent fortement le pilote Mercedes, le Finlandais ayant remporté huit podiums contre deux pour son rival Red Bull jusqu’à présent cette saison.

Les deux pilotes sont loin derrière les points accumulés par leurs coéquipiers Lewis Hamilton et Max Verstappen, mais les 31 points supplémentaires gagnés par Bottas par rapport au Mexicain ont aidé Mercedes à mener le championnat des constructeurs.

Le directeur de l’équipe Red Bull, Christian Horner, a récemment déclaré que Perez savait qu’il arriverait dans l’équipe pour soutenir Verstappen de la meilleure façon possible, mais plusieurs mauvaises séances de qualification ont laissé le Mexicain hors de position dans la course.

Plutôt que de permettre à Perez d’avoir son mot à dire sur le résultat d’une course de la même manière que Bottas le fait souvent pour Mercedes, Surer a déclaré que le pilote Red Bull devait être plus avancé pour commencer, au lieu de se concentrer sur les commandes de récupération.

En ce qui concerne les deux batailles pour le championnat du monde également, Surer pense qu’avoir le Finlandais plus près de l’avant du peloton ne servira qu’à favoriser Hamilton dans sa défense du titre, car Verstappen n’a actuellement pas ce mitrailleur arrière crucial derrière lui. régulièrement.

Podium #F1 en 2021 :

11 : Lewis Hamilton, Max Verstappen

8 : Valtteri Bottas

4: Lando Norris

3: Carlos Sainz

2: Sergio Perez

1 : Pierre Gasly, Charles Leclerc, Esteban Ocon, Daniel Ricciardo, George Russell, Sebastian Vettel 60% des pilotes ont terminé parmi les trois premiers 🤯 pic.twitter.com/D8YpBVmURI – PlanetF1 (@Planet_F1) 2 octobre 2021

Découvrez les dernières marchandises Valtteri Bottas via la boutique officielle de Formule 1

Selon Surer, Perez doit se « rapprocher pour pouvoir influencer la stratégie de Mercedes », a-t-il déclaré dans une vidéo d’analyse sur la chaîne YouTube de Formel1.de.

« Vous pouvez supposer que : Bottas est généralement là et peut influencer la stratégie de Red Bull dans chaque cas, simplement parce qu’il est là.

« Parce qu’il est devant et peut-être qu’avec un bon départ, il peut bloquer votre adversaire. Si l’autre gars vient de loin, on ne sait jamais s’il réussira un jour à monter devant pour avoir une quelconque influence.

« En général, nous n’avons qu’un seul arrêt au stand. Donc le deuxième pilote doit être dans une fenêtre avant l’arrêt au stand pour que les autres sortent derrière lui lorsqu’ils viennent au stand et ensuite se coincent et ne peuvent pas utiliser les pneus neufs. […] Empêcher la contre-dépouille de l’autre équipe, c’est le travail de “l’ailier”. Et Perez ne peut pas faire ça.