Marc Surer : Sebastian Vettel n’a pas perdu son talent

L’ancien pilote de Formule 1 Marc Surer a déclaré qu’il était clair que le quadruple champion du monde Sebastian Vettel “n’a pas perdu son talent”.

Après un début de vie difficile dans son nouvel environnement chez Aston Martin, Vettel a réussi à s’habituer au fonctionnement de l’AMR21 et à s’améliorer ces dernières semaines, en particulier dans les rues de Monaco et de Bakou.

L’ancien pilote d’Arrows et de Brabham, Surer, a été un partisan des performances de l’Allemand chez Aston Martin, mais l’a mis en garde avec la conviction que ses niveaux de performance ont changé en fonction des caractéristiques de chaque circuit.

Cela étant dit, Vettel est-il toujours l’un des meilleurs pilotes de F1 ?

“Cela ressort de manière assez flagrante”, a souligné Surer dans une interview sur la chaîne YouTube de Formel1.de.

« J’ai remarqué qu’il est bon sur certaines pistes, mais pas sur d’autres. […] Sa dernière victoire avec la Ferrari était à Singapour. Un circuit de rue. Maintenant, il est redevenu rapide sur deux circuits urbains [Monaco and Baku]. Les circuits urbains lui conviennent évidemment. Il s’en sort bien là-bas.

« Sur des pistes tout à fait normales, il manque un peu. Je constate cette fluctuation. Je n’ai pas pu observer cela avec lui dans le passé.

« Vous jetez la voiture dans les virages [on street circuits], ont moins à voir avec l’aérodynamisme et plus avec l’adhérence mécanique.

« En ce qui concerne les pistes rapides, l’aérodynamisme est le facteur décisif de la vitesse à laquelle une voiture franchit les virages. C’est peut-être de là que vient la différence.

Son coéquipier Lance Stroll avait généralement eu raison de Vettel lors des premières courses de la saison et, alors que Vettel s’est depuis amélioré pour détenir 30 points de championnat du monde contre 14 pour Stroll, Surer pense que leur relative proximité dans le rythme se résume en partie à la machine. sous les deux pilotes.

Vettel a lui-même admis qu’il était “difficile de se démarquer” dans le milieu de terrain encombré de la Formule 1, mais Surer reste convaincu que le Vettel d’autrefois peut encore refaire surface – si Aston Martin améliore sa vitesse.

“Quand Vettel conduit à l’arrière, Stroll n’est généralement pas loin non plus”, a déclaré Surer.

« De ce point de vue, ce n’est pas seulement dû au style de conduite de Vettel, je pense que c’est principalement dû à la voiture.

« Il peut encore rouler vite s’il en a l’occasion et a le matériel. Mais évidemment, il est incroyablement difficile pour Aston Martin de placer la voiture dans la bonne fenêtre avec les pneus.

« Parfois, ils réussissent, parfois ils échouent complètement. De telles fluctuations sont autrement inexplicables.

