Marc Vidal bat Sonni Martínez aux points

Vidal Martinez

L’ancien champion d’Espagne et d’Europe des poids plume, le Barcelonais Marc Vidal (13-2-5, 5 KO), a décroché une nouvelle victoire, après deux ans et demi d’absence du ring, en s’imposant hier au Casal Cultural de Castellbisbal (Barcelone) par points en six manches au Valencien Sonni « L’uruguayen » Martínez (2-6, 0 KO).

La victoire, chez les super-légers, a été très disputée, Vidal dominant les premiers tours et perdant de la vitesse à la fin. L’arbitre a pris un point de Martínez pour irrégularités. Deux juges ont vu Vidal comme le vainqueur et le troisième à égalité, une décision majoritaire.

Dans l’autre combat professionnel du gala, la plume barcelonaise Tania Alvarez (2-0, 0 KO) a remporté la victoire aux points en quatre tours contre l’Angleterre marguerite preston (0-2).