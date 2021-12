Marc Vidal réapparaît face au difficile Sonni Martínez

Comme l’ancien champion d’Espagne et d’Europe des poids plumes, le barcelonais, nous l’a confié il y a quelques jours Marc Vidal (12-2-5, 5 KO), réapparaîtra, après deux ans et demi d’absence du ring, samedi prochain 18 décembre à la Casal Cultural de Castellbisbal (Barcelone), dans un combat en six rounds.

Mais pour cela, ils ont choisi un rival coriace comme le Valencien Sonni « L’uruguayen » Martínez (2-5, 0 KO), qui a si bien joué contre Campbell Hatton en septembre dernier à Londres, et en fait clairement mérité la victoire.

Vidal, qui veut devenir militaire chez les poids légers, a besoin d’une victoire pour prendre confiance dans sa nouvelle étape.

Dans l’autre match professionnel du gala, les Barcelonais Tania Alvarez (1-0, 0 KO) affrontera les Anglais marguerite preston (0-1), quatre tours.