Marcel Grabinski partage les détails de l’annulation du combat de Lucas Mineiro au BRAVE CF 51

SEEF DISTRICT._ Marcel Grabinski a traversé une période turbulente dans sa carrière d’arts martiaux mixtes, mais il est prêt à la laisser derrière lui et à se concentrer pour se rapprocher un peu plus d’un tir au championnat du monde des poids légers BRAVE CF.

L’Allemand de 29 ans devait affronter Lucas “Mineiro” Martins au BRAVE CF 51: The Future Is Here en juin dernier, mais a été jugé inapte à concourir à l’époque par le personnel médical quelques minutes avant qu’il ne le puisse. ils se dirigent en fait vers la cage.

«J’ai été très déçu de l’annulation, j’ai passé beaucoup de temps à préparer le combat et j’étais plus que prêt. Le régime et la perte de poids étaient parfaits. Mais le jour du combat, je me sentais vraiment mal et je ne pouvais pas me battre », a partagé Grabinski.

«J’ai tout essayé avec mon entraîneur et les médecins pour que le combat se produise. En fin de compte, ce n’était pas dans ma force et ma décision. J’aurais moi-même combattu en mauvaise posture, mais mon entraîneur et les médecins n’ont pas approuvé », a-t-il ajouté.

La promotion basée à Bahreïn a décidé de reprogrammer le match entre les deux poids légers sur l’undercard BRAVE CF 53, qui aura lieu à Almaty, au Kazakhstan, le 21 août.

«Je suis très heureux que le BRAVE CF ait à nouveau réservé le combat dès que possible. C’était très important pour moi que le combat se déroule. Non seulement je dois le combat à moi-même, mais aux fans et à tous ceux qui attendaient le combat avec impatience. le combat à Minsk », a déclaré Grabinski.

«Je pense que Lucas est assez professionnel et il ne me sous-estimera pas, au contraire, je pense que nous avons tous les deux eu plus de temps pour nous préparer et nous sommes tous les deux encore meilleurs que lors du premier combat. De plus, il n’y a pas lieu de sous-estimer, nous étions tous les deux prêts pour le combat. »

Grabinski a fait sa première apparition pour le BRAVE CF en avril dernier, battant Issa Isakov par décision unanime. Pendant ce temps, Martins revient d’une interruption de deux ans et tente de briser son dérapage de deux combats aux dépens de l’Allemand.