Marcel Granollers et Horacio Zeballos remportent le titre en double

09/05/2021 à 18:09 CEST

Le couple formé par l’Espagnol Marcel Granollers et l’Argentin Horacio Zeballos, troisième favori, a conquis le titre de double masculin du tournoi de Madrid en battant les Croates Nikola Mektic et Mate Pavic, deuxième têtes de série, par 1-6 en finale, 6-3 et 10-8.

Granollers, le premier Espagnol à remporter le tournoi de double, et Zeballos, qui a remporté son dix-septième trophée par paires, Il leur a fallu soixante-quinze minutes pour terminer le retour et clôturer, au bris d’égalité, la conquête de leur troisième Masters 1000 après celui réalisé à Montréal en 2019 et celui de Rome en 2020, l’année la plus fructueuse en équipe dans laquelle ils a également prévalu à Buenos Aires et à Rio de Janeiro.

Le couple formé par les Espagnols et les Argentins a pris sa revanche sur les demi-finales du Monte Carlo Masters 1000, il y a quelques semaines, où Mektic, quatrième joueur mondial dans cette modalité, et Pavic, numéro un, se sont imposés 6-3 et 7-5.