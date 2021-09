Marcel Sabitzer a laissé passer une chance de rejoindre le Bayern Munich à 14 ans

Le transfert de Marcel Sabitzer du RB Leipzig au Bayern Munich a été salué comme l’un des mouvements les plus astucieux de tout l’été.

Saviez-vous cependant que la star autrichienne a eu la chance de déménager au Bayern Munich à l’âge de 14 ans, mais a choisi de suivre une voie différente pour sa carrière selon son père, Herfried.

“Quand Marcel avait 14 ans, nous étions à la Bayern Academy”, a déclaré l’aîné Sabitzer à Tz. « Marcel a décidé de ne pas déménager à Munich. Il voulait se développer étape par étape, tout d’abord pour devenir professionnel dans un club de Bundesliga autrichienne.

Sabitzer a plutôt choisi de rejoindre l’académie d’Admira Wacker Mödling en 2009. Un an plus tard, il est devenu professionnel avec le club et a finalement déménagé au Rapid Vienna en 2013. Au fur et à mesure que sa réputation grandissait, Schalke 04 est venu appeler, mais a également été rejeté.

« Nous avons rencontré Horst Heldt puis le directeur sportif Gerhard Zuber à Vienne », se souvient Herfried. « J’ai conseillé à Marcel de s’affirmer dans un grand club autrichien avant de partir à l’étranger. Lorsque nous avons informé Schalke de notre décision, ils ont pensé : « Cela n’existe pas ! Mais nous avions un plan de carrière clair.