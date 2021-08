Marcel Sabitzer au Bayern Munich : l’histoire complète

Avec la fenêtre de transfert de l’été 2021 dangereusement proche de la fermeture, le Bayern Munich tente de faire le geste le plus audacieux de l’année. Pas Leo Messi, pas Kylian Mbappe, pas Cristiano Ronaldo – mais Marcel Sabitzer.

Au moment d’écrire ces lignes, le milieu de terrain du RB Leipzig veut sortir et n’a plus qu’un an sur son contrat. Chez BFW, nous couvrons cette saga depuis plus d’un mois maintenant et toutes les mises à jour et analyses se sont transformées en un récit en cours d’exécution massif qui mérite d’être mis au même endroit. Il y a eu une nouvelle liée à Sabitzer presque tous les jours ces dernières semaines, et nous avons tout ici.

