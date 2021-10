Marcel Sabitzer comprend la pression de gagner au Bayern Munich

Le milieu de terrain du Bayern Munich Marcel Sabitzer est peut-être nouveau dans le club, mais le transfert de 27 ans du RB Leipzig comprend parfaitement les attentes que presque tout le monde a pour les Bavarois.

Cet état d’esprit de « gagner à tout prix » est quelque chose que l’international autrichien a enraciné en lui-même et a rendu le défi au Bayern Munich un peu plus facile.

« Si vous ne gagnez rien ici, les nuages ​​d’orage s’accumulent très rapidement », a récemment déclaré Sabitzer à FCBayern.com. « Tout le monde veut éviter ça. Je peux très bien sympathiser avec cette mentalité, cependant.

Sabitzer a disputé six matchs avec le Bayern Munich jusqu’à présent, mais n’a accumulé que 121 minutes au total au cours de ces matchs. Certains des scénarios clés pour Julian Nagelsmann dans les mois à venir seront comment il peut mieux intégrer Sabitzer dans l’équipe, quand et où faire tourner son milieu de terrain lourd, et comment tirer le meilleur parti d’un joueur comme Sabitzer quand il est rarement utilisé.