Marcel Sabitzer du Bayern Munich est faible après une performance décevante contre Benfica

Marcel Sabitzer s’est retrouvé dans une position familière lors du match du Bayern Munich contre le SL Benfica : sur le banc. L’international autrichien et ancien capitaine du RB Leipzig n’a joué que 18 minutes en retard dans la seconde moitié de la victoire 5-2 du Bayern en Ligue des champions contre un Benfica largement surpassé, et même dans ces circonstances, Sabitzer a eu une soirée à oublier : il a mal joué une passe directement dans un défenseur de Benfica qui a abouti à leur deuxième but. Lors du jeu suivant, après le coup d’envoi du Bayern en possession, Sabitzer a retourné le ballon avec une autre passe errante à personne – directement hors limites.

Sabitzer n’était pas d’humeur à faire la fête, selon Bild. Il est allé directement dans le vestiaire après le match et il a également raté l’entraînement mercredi. Pourquoi est-ce une question de spéculation.

Marcel Sabitzer n’était pas de bonne humeur hier soir. Il est allé directement dans le vestiaire après le match et n’a pas célébré avec les fans aux côtés de ses coéquipiers. L’Autrichien ne s’est pas entraîné non plus avec l’équipe aujourd’hui. On ne sait toujours pas s’il est blessé ou reposé [Bild] – Bayern et Allemagne (@iMiaSanMia) 3 novembre 2021

Bien que son absence à l’entraînement soit curieuse, la mauvaise humeur de Sabitzer n’est pas surprenante. Lorsque le Bayern l’a signé pour seulement 15 millions d’euros, il ressemblait à l’un des vols de la fenêtre de transfert d’été 2020. À chaque match qui passe, sa signature ressemble de plus en plus à un vol dans la direction opposée : Sabitzer a joué 415 minutes dérisoires pour le Bayern dans toutes les compétitions, et il n’a débuté que lors de deux de ses onze apparitions.

Sabitzer a été poursuivi par des performances médiocres, qui ont déjà attiré l’attention des commentateurs, dont BFW.

Avant son match contre Benfica, Sabitzer a connu un nouveau creux lors du précédent match de Bundesliga du Bayern contre le FC Union : puisque Leon Goretzka a été mis à l’écart par une blessure mineure, l’entraîneur-chef Julian Nagelsmann a choisi de remplacer Corentin Tolisso. Sabitzer a dû se contenter de 22 minutes en tant que remplaçant en retard.

Quelle que soit la véritable raison de son absence à l’entraînement, on peut dire sans se tromper que la saison de Sabitzer ne s’est pas déroulée comme prévu.