Marcel Sabitzer du Bayern Munich parle de la voie vers la célébrité et de la façon dont son père a aidé

Le milieu de terrain du Bayern Munich Marcel savait plus tôt quel cheminement de carrière il voulait poursuivre.

Heureusement pour la star autrichienne, son père, Herfried a disputé six matches avec l’équipe nationale autrichienne. Ce type d’expérience a permis d’ouvrir la voie à ce qu’est devenu aujourd’hui le joueur qu’est Marcel Sabitzer.

« Quand j’étais enfant, j’allais souvent m’entraîner avec lui, dans les vestiaires. J’ai trouvé tout cela très intrigant à l’époque, peu de gens ont ce genre d’idées à un si jeune âge. Par conséquent, une carrière de footballeur professionnel a toujours été très tangible pour moi. J’étais déterminé à réussir », a déclaré Sabitzer à FCBayern.com. « À partir des moins de 12 ans, mon père a également été mon entraîneur de jeunes pendant de nombreuses années. Cela n’a pas toujours été facile pour moi, mais cela m’a certainement aidé à certains égards. Mon père est toujours entraîneur de jeunes en Autriche et a vraiment l’œil pour le talent.

Lorsqu’on lui a demandé si Herfried était plus dur avec Marcel que ses autres enfants, Marcel a indiqué que son père l’avait en effet plus poussé. Il était clair que Herfried reconnaissait que Marcel avait une chance d’être spécial.

“Absolument. Il connaissait l’accord et ce qui était nécessaire – et il y a eu des moments où il l’a dit très clairement. C’était une école difficile, mais avec le recul, il a tout fait correctement. Quand j’étais jeune, j’étais déjà très concentré sur le football », a déclaré Sabitzer. « De plus, je ne connaissais pas la différence – c’est comme ça pour un garçon dont le père était lui-même un pro. Évidemment, certaines personnes ont dit que je ne jouais que parce que mon père est l’entraîneur, et des trucs comme ça. Mais finalement, les gens ont vu que je n’étais pas si mauvais. J’ai toujours été capable de bien gérer ça.