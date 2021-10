Marcel Sabitzer ne sera pas un starter, mais une pièce complémentaire précieuse au Bayern Munich par Didi Hamann

L’une des intrigues les plus intéressantes de ces dernières semaines au Bayern Munich a été l’intégration de Marcel Sabitzer dans l’équipe. L’Autrichien, un transfert annoncé du RB Leipzig, n’a pas encore commencé et n’a vu que peu de minutes. Pour Didi Hamann, ce n’est pas une surprise.

Hamann considère Sabitzer comme une pièce de profondeur excellente et polyvalente pour les Bavarois, mais pas un joueur qui pourra usurper une position de départ.

« Si tout le monde est en forme, il ne jouera probablement pas, mais il y a beaucoup de matchs et le Bayern a perdu des joueurs cet été. C’est un joueur très fiable, il est polyvalent et peut jouer dans de nombreux postes », a déclaré Hamann à FreeSuperTips, mis exclusivement à la disposition de Bavarian Football Works.

Alors que Sabitzer pourrait ne pas être en mesure de percer dans le onze de départ, Hamann pense que l’ajout de Sabitzer contribue à rendre les Bavarois aussi bons que l’équipe en Europe.

“Robert Pires est sorti et a dit qu’il n’avait pas vu d’équipe plus cohérente et solide que le Bayern Munich pour le moment, ce avec quoi je serais d’accord”, a déclaré Hamann. “Ils ont l’air très bien sous Nagelsmann et en ce qui concerne la fin des affaires de la Ligue des champions, je pense que le Bayern Munich sera là.”

Sabitzer n’a joué que 106 minutes en cinq apparitions pour le Bayern Munich.