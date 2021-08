Marcel Sabitzer n’est qu’un nom sur la liste de souhaits des milieux de terrain du Bayern Munich

Selon un rapport de Christian Falk de Sport Bild (tel que capturé par le compte Twitter @iMiaSanMia), le Bayern Munich pourrait ne pas être entièrement identifié au laser sur le milieu de terrain du RB Leipzig Marcel Sabitzer comme un transfert «tout ou rien».

En fait, il existe des milieux de terrain «trois à cinq» que le Bayern Munich pourrait envisager comme options pour renforcer son groupe de milieu de terrain central. Qui sont ces joueurs reste un mystère, mais nous savons que Nagelsmann aimerait un joueur de type box-to-box ou quelqu’un d’assez polyvalent pour jouer plusieurs rôles au sein du milieu de terrain central :

Marcel Sabitzer n’est pas la seule cible du FC Bayern au milieu de terrain. Il y a 3 à 5 noms sur la liste, et au final le club choisit le joueur qui correspond à la fois d’un point de vue financier et footballistique [Podcast Bayern Insider, @cfbayern] – Bayern et Allemagne (@iMiaSanMia) 6 août 2021

Il s’agit de pures spéculations – et je veux dire pures – sur qui pourraient être certaines de ces options, avec un peu de justification ajoutée:

Florian Grillitsch, Hoffenheim : Grillitsch est plus un milieu de terrain défensif, mais il a déjà joué sous Nagelsmann et pourrait être utilisé dans le cadre d’un échange pour Chris Richards. Le Bayern Munich est – apparemment – ​​à la recherche de 10 millions d’euros sur un accord pour Richards, donc tout coût pour Grillitsch pourrait être minimisé en en faisant un accord d’échange. Ma préférence personnelle serait que Richards soit prêté et non vendu, mais les rapports de cette semaine ont indiqué qu’il pourrait être disponible. Quoi qu’il en soit, Grillitsch pourrait être un bon choix. Statut du contrat : Signé jusqu’en 2022.

Kevin Kampl, RB Leipzig : Autre joueur à égalité avec Nagelsmann, Kampl a 30 ans et est polyvalent. Il est peut-être à un moment de sa carrière où être un partant à chaque match n’est pas aussi important que de remporter des trophées. Kampl pourrait-il être un bon ajustement, sans couture et confortable pour Nagelsmann ? Statut du contrat : Signé jusqu’en 2023.

Thomas Delaney, Borussia Dortmund: Delaney est plus un milieu de terrain défensif, mais avec la polyvalence de Kimmich, il est concevable qu’un vétéran comme Delaney puisse être une option attrayante – surtout parce que Dortmund – prétendument – ​​veut le décharger et qu’il ne porterait pas de frais de transfert exorbitants. Le BVB conclurait-il un accord avec le Bayern Munich ? Statut du contrat : Signé jusqu’en 2022.

Max Eggestein, Werder Brême : Jeune (24 ans), polyvalent et bon marché, Eggestein est un vrai long-métrage, mais qui pourrait fonctionner. Avec son frère Johannes qui n’est plus au club et avec le Werder Brême bloqué en 2. Bundesliga, Eggestein pourrait au moins être quelque peu ouvert à sauter du navire. Statut du contrat : Signé jusqu’en 2023.

Diego Demme, Naples : Nous avons récemment appris que Demme avait été offert au Bayern Munich l’été dernier et qu’il avait déjà joué sous Nagelsmann au RB Leipzig. Demme comblerait certainement l’exigence de polyvalence. Statut du contrat : Signé jusqu’en 2024.

Eduardo Camavinga, Stade Rennais : Il y a peu ou pas de chance que le Bayern Munich soutienne Camavinga avec des clubs comme le Paris Saint-Germain et Manchester United prêts à enchérir sur lui. Statut du contrat : Signé jusqu’en 2022.

Florian Neuhaus, Borussia Mönchengladbach : Il est bien établi que le Bayern Munich envisage de déménager pour Neuhaus l’été prochain. Avec son prix demandé aux alentours de 42 millions d’euros cet été, le Bayern Munich n’est pas en mesure financièrement de faire ce genre de démarche. Statut du contrat : Signé jusqu’en 2024.

Denis Zakaria, Borussia Mönchengladbach : Zakaria pourrait quitter Gladbach cet été, mais est plus une option défensive qu’un milieu de terrain box-to-box ou polyvalent. Il voudrait également passer en Premier League. Statut du contrat : Signé jusqu’en 2022.

Renato Sanches, Lille : Sanches aurait un prix demandé de 35 millions d’euros et il n’y a pratiquement aucune chance que le Bayern Munich paie autant – encore une fois – pour Sanches. L’international portugais a également été étroitement lié au FC Barcelone. Statut du contrat : Signé jusqu’en 2023.

Alors… qui d’autre est sur la liste selon vous ? Dites-nous dans les commentaires ci-dessous.