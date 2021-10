Marcel Sabitzer parle du fandom du Bayern Munich quand il était enfant

Ce n’est un secret pour personne que Marcel Sabitzer était un fan du Bayern Munich en grandissant.

« C’est un rêve d’enfant devenu réalité, c’est certain. J’ai toujours couru fièrement dans mon maillot du Bayern quand j’étais jeune, c’est le sentiment ultime. Je rêvais du FC Bayern et à l’époque c’était très lointain. Maintenant, je ne peux plus m’empêcher de sourire », a déclaré Sabitzer à FCBayern.com.

Sabitzer a déclaré qu’il était devenu un fan du Bayern Munich parce qu’ils étaient souvent présentés à la télévision – et qu’ils gagnaient aussi souvent.

«C’était le résultat de la fréquence à laquelle les matchs étaient diffusés à la télévision. Mon père regardait beaucoup le football et c’était souvent des matchs du FC Bayern, donc une chose entraînait l’autre », a déclaré Sabitzer.

Plus précisément, Sabitzer est devenu un fan à la fois de Zé Roberto et de Giovane Élber.

« Zé Roberto et Giovane Élber, c’étaient mes deux grands héros. Zé Roberto parce qu’il était une telle machine au milieu de terrain, et Elber à l’avant en raison de son attrait pour la star. J’ai souvent joué en attaque quand j’étais enfant, donc c’était naturel. Et puis, bien sûr, tout devait être là : les bottes blanches, la célébration du rouleau de tapis et ainsi de suite », a déclaré Sabitzer.

Sabitzer a également détaillé les efforts qu’il a déployés dans l’espoir de recréer la magie de ces joueurs – il a inscrit leurs noms sur les maillots qu’il avait.

«Parmi eux, il y avait l’or et le rouge foncé avec les manches gris foncé. Mais comme les chemises n’avaient pas l’impression dessus, j’ai dessiné « Élber » et le numéro 9 moi-même avec un marqueur noir. Ça avait l’air super ! dit Sabitzer en riant.