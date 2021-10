Marcel Sabitzer prêt à s’adapter au Bayern Munich

Depuis qu’il a rejoint le Bayern Munich en provenance du RB Leipzig peu avant la fermeture du mercato estival, Marcel Sabitzer a figuré cinq fois au total dans toutes les compétitions, toutes en tant que remplaçant. Il n’était pas exactement prévu qu’il entrerait directement dans la formation de départ après avoir rejoint Leipzig, et il est sûr de dire que le meilleur reste à venir du temps du milieu de terrain autrichien au Bayern. La continuité et la familiarité avec Julian Nagelsmann depuis son passage à Die Roten Bullen sont certainement quelque chose qui a aidé sa décision de rejoindre le Bayern, et il est bien conscient du fait que la compétition pendant des minutes sera difficile parmi un casting aussi étoilé.

Dans une récente interview avec FCBayern.com, Sabitzer a déclaré que c’était vraiment le moment idéal pour lui de quitter Leipzig et il a également commenté où il pense qu’il est le mieux utilisé sur le terrain. Sur le papier, cela n’a peut-être pas semblé être la meilleure décision à prendre pour Sabitzer puisqu’il faisait partie intégrante de l’équipe de Leipzig, mais il a vraiment l’impression que c’était le bon moment pour faire le pas avec Nagelsmann. « À 27 ans, je suis au sommet de l’âge pour un footballeur, et je me suis toujours considéré comme étant au sommet de ma carrière à ce moment-là. Le fait que mes anciens entraîneurs et Dayot Upamecano soient également ici est un bon bonus et rend tout parfait pour moi », a-t-il déclaré.

Il portait le brassard de capitaine à Leipzig et est maintenant passé principalement au rôle de remplaçant au Bayern. C’est certainement un changement auquel il faut un certain ajustement pour s’habituer, mais c’était un ajustement auquel il s’attendait pleinement. Il connaît la qualité de l’équipe du Bayern et il va devoir travailler incroyablement dur pour gagner une place régulière dans l’équipe. « Je ne pense pas que je puisse m’attendre à être capitaine ici, j’en suis conscient (rires). Mais ma mentalité ne changera jamais. Je veux toujours mener de l’avant sur le terrain, tout donner et pousser mon équipe », a-t-il souligné.

Photo de A. Hassenstein/. pour le FC Bayern

La polyvalence de position de Sabitzer fait partie de ce qui fait son succès et une joie pour tout manager d’avoir à sa disposition. À Leipzig et en équipe nationale autrichienne, Sabitzer a joué une combinaison de milieu de terrain central, de milieu de terrain offensif large gauche, de milieu de terrain offensif droit large, de milieu offensif central et même d’attaquant secondaire. Il possède la capacité et où avec tout pour bien jouer n’importe laquelle de ces positions, mais il se voit le mieux placé dans le rôle d’attaquant sur le côté gauche, qui est un rôle actuellement occupé par Leroy Sane en forme. «Je suis le plus fort dans le rôle de milieu de terrain offensif gauche, mais le système est d’une importance secondaire. Pour l’instant, je veux trouver ma place dans l’équipe et je vais travailler très dur pour y parvenir », a-t-il expliqué.