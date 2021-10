Marcel Spears parle des intrigues du quartier et des changements en coulisses (exclusif)

Marcel Spears est en feu ! Le natif de la Nouvelle-Orléans joue actuellement dans la sitcom à succès de CBS The Neighborhood en tant que Marty aux côtés des légendes hollywoodiennes Tichina Arnold et Cedric The Entertainer. Avant le spectacle, Spears a joué dans The Mayor.

Avec une formation en théâtre, Spears s’imprègne des connaissances en travaillant sur un plateau avec tant d’autres acteurs talentueux. Cependant, ce qui l’enthousiasme le plus, c’est l’art imitant les histoires de vie partagées dans la série. PopCulture a parlé avec Spears des changements intervenus dans la série au cours de la dernière année, de son amour pour la série et de ses rêves de théâtre.

PC : Dans la saison 4 de The Neighborhood, vous êtes vraiment dans le vif du sujet. Comment avez-vous apprécié la réponse de cette saison jusqu’à présent?

MME: C’était génial. Je pense que la série continue de se développer et de mûrir de manière vraiment positive et progressive. Je pense que le public grandit avec nous. Je pense surtout à cette saison, qui est typique de notre émission, mais surtout cette saison, nous avons eu des épisodes très percutants qui, je pense, ont suscité beaucoup de très bonnes conversations et apporté la guérison à beaucoup de personnes différentes. Donc je suis vraiment fier que la série soit capable de faire ça.

L’une des principales choses qui ont fait l’actualité concernant l’émission est qu’avant cette saison, il a été annoncé qu’un nouveau showrunner prendrait le relais et que le showrunner précédent a démissionné. C’était la conviction du showrunner précédent qu’il ne pouvait pas vraiment raconter les histoires de son objectif pour ses raisons spécifiques. Qu’avez-vous fait de cette décision après que la série ait duré plusieurs saisons à ce moment-là?

Je pense que je serai toujours reconnaissant envers Jim Reynolds de m’avoir donné un travail. Il a été la première personne que j’ai rencontrée dans la production. Il était dans la salle d’audition, je pense qu’il était l’une des plus grandes pom-pom girls pour moi en jouant Marty. Je lui serai donc toujours reconnaissant, mais je ferai confiance à son jugement. S’il a l’impression d’arriver à un endroit où il n’a pas nécessairement tous les outils ou toutes les informations pour pouvoir raconter l’histoire authentique qu’il a écrite, alors je suis prêt à faire confiance à son jugement.

J’ai l’impression que la belle chose à propos de cette émission est qu’elle vous oblige à parler à des gens à qui vous ne parlez pas normalement, à avoir des conversations et à obtenir des informations sur des choses que vous ne savez peut-être pas nécessairement. C’est la prémisse du spectacle. Vous avez cette réunion de famille blanche du Midwest avec cette famille californienne très urbaine. Et ils ne sont pas toujours d’accord, ils ne se comprennent pas toujours, mais ils trouvent un moyen de combler ce fossé. Et je pense que Jim était capable de le faire, et il nous a amenés à un certain point. Et je pense qu’il avait juste l’impression qu’il n’était plus en mesure de contribuer de cette manière et qu’il voulait garder l’intégrité de la série alors il a démissionné. Et nous avons eu la chance et la chance d’avoir Meg DeLoatch, qui tout d’abord, chaque fois que vous avez une femme noire sur le plateau dans le rôle principal, les choses vont bien se passer.

Alors Meg est entrée, elle a frappé le sol en courant. Elle avait toutes ces merveilleuses idées pour les personnages et pour les intrigues. Plus récemment, nous avons eu l’épisode sur le personnage de Beth faisant une fausse couche. C’est quelque chose que Meg a vécu. Et ne rien enlever à Jim, tout comme un homme, il n’aurait pas été capable de raconter cette histoire. Il ne serait pas naturellement allé raconter cette histoire de cette façon. Et donc je pense que cela nous donne l’opportunité de raconter des histoires plus diverses. Cela donne l’opportunité d’être plus précis dans le type de spectacle que nous faisons et je suis vraiment enthousiasmé par la direction dans laquelle nous allons.

En tant que fan de la série, j’étais aussi très excité. J’ai aimé le spectacle auparavant. Obtenir Meg DeLoatch est vraiment un gros problème. Elle a fait des émissions comme Eve et The Proud Family, et les intrigues de cette saison ont été incroyables. Et comme vous l’avez dit, la série n’a cessé de croître de saison en saison, mais pour vous, qu’est-ce qui a été différent lors du tournage de la saison quatre ? Parce qu’avant la saison, il y avait la promesse que ce serait un peu plus lourd, un peu plus granuleux en ce qui concerne le contenu qui serait produit. Et vous livrez certainement. Alors, quelle a été votre expérience des saisons précédentes jusqu’à maintenant ?

Je ne dirais même pas que le spectacle est plus lourd maintenant. Je pense que le spectacle reflète juste la vie. J’ai l’impression que le travail d’une sitcom est d’être en quelque sorte un miroir de l’endroit où nous sommes au moment où nous sommes à l’antenne. Et j’ai l’impression qu’il serait fallacieux de notre part de simplement parler des bons moments, ou juste de vous faire rire. J’ai l’impression que c’est ce qui tue montre souvent. Ce genre de placage devient sans rapport. Surtout à un moment où au début de 2020 nous avons eu des protestations contre l’injustice raciale, alors nous avons une pandémie mondiale. Toutes ces choses se passent autour de nous en ce moment et je pense que le travail de la série est de parler de certaines de ces choses, même si c’est à un niveau microscopique et même si c’est à travers le prisme de la comédie, j’ai l’impression qu’il doit y avoir un médicament avec le sucre. Vous en mettez un peu pour que cela nous donne l’occasion non seulement de traiter ce que nous traitons, mais aussi de pouvoir vraiment respirer à travers cela et de le traverser en tant que communauté.

Et dans le dernier épisode, j’ai trouvé ça drôle parce que comme vous en avez parlé, avec l’objectif d’une femme, d’une femme noire comme showrunner, évidemment les intrigues seront un peu différentes. Et l’une des choses qui s’est produite, c’est que votre personnage a été mis en place avec un entremetteur et que vous avez été poussé à l’idée de se marier et de fonder une famille. Et cela est généralement imposé aux femmes en ce qui concerne la société. Alors, quelle était votre opinion sur cette histoire et maintenant, je ne dis pas que vous ne l’aviez pas auparavant, mais avez-vous un peu plus d’empathie – ou avez-vous dit à vos gars d’avoir un peu plus d’empathie pour femmes, pour ce que nous traitons au quotidien ?

100%. Tout d’abord, ce n’est pas perdu pour moi. La pression que les femmes, en particulier les femmes qui sont avant-gardistes, qui bougent et qui progressent dans leur vie, la pression qu’elles subissent pour être une épouse et une mère. C’est franchement un peu fou. Et je pense que les millennials combattent un peu plus cette idée. Je suis d’une génération de gens qui sont comme euh-uh. Je ne les laisse pas me convaincre d’avoir des enfants, je suis une tante amusante pendant un moment.

Et je pense que c’est drôle parce que l’histoire de Meg reflète ma vie réelle. Je viens du Sud. Et oui, les femmes subissent des pressions beaucoup plus tôt que les hommes, mais à mon âge, ma mère me regarde définitivement comme où sont les petits-enfants ?

Et c’est donc l’une de ces situations où cela semblait si honnête et si réel. C’était facile pour moi de m’y connecter, et j’ai l’impression que beaucoup de gens le feront parce qu’il y a ces familles où, surtout dans les majordomes, il n’y a que deux garçons. Et donc il n’y a pas de fille à mettre sous pression, et si vous avez une mère qui est vraiment axée sur la famille, et que vous avez une unité familiale forte comme les majordomes, vous allez avoir ce regard où votre mère vous regarde comme d’accord, donc tu es partie. Toi et ton frère avez quitté la maison, j’ai besoin de quelqu’un ici pour me tenir compagnie. Où sont les enfants ? Comme ce qui se passe? Qu’est-ce que tu fais?

Donc c’est vraiment intéressant. Ce qui est amusant avec Marty, c’est qu’il est à un moment de sa vie où il cherche aussi l’amour. Il veut un partenariat, et c’est donc un élément intéressant à ajouter à cela. Il ne pense pas forcément aux enfants, mais il est à un âge où il a son travail, il a sa carrière. Tout le reste dans sa vie semble aller dans la bonne direction et il lui manque cette pièce. C’était donc intéressant d’en parler dans la série.

C’est vraiment amusant de regarder la saison en cours se dérouler et je suis impatient de voir ce que les saisons futures réservent, mais je suis également ravi de voir ce que vous allez faire d’autre en dehors de la série. Et l’une des choses que j’aime chez vous, c’est que votre formation est dans le théâtre. Cherchez-vous à approfondir cela? Surtout après un an et demi sans pouvoir physiquement entrer dans les salles avec COVID et maintenant que les restrictions sont assouplies ?

J’ai hâte que le théâtre revienne. Je suis toujours ouvert pour faire un spectacle. Je suis toujours à la recherche d’un moyen d’intégrer un spectacle dans mon emploi du temps. J’ai hâte, parce que The Neighbourhood prend tellement de temps et est une priorité, c’est difficile de faire rentrer les choses. Et évidemment je n’ai pas le poids ou le poids de Cédric et Max, donc je ne peux pas, aucun spectacle de Broadway n’attendra Marcel Spears. Tu sais ce que je dis? Aucun film n’attend Marcel. Je dois donc choisir mes moments et les intégrer quand je le peux. Mais aussi souvent que j’en ai l’occasion, je suis toujours prêt à faire du théâtre. Je suis toujours prêt à faire un film ou une mini-série ou quelque chose comme ça. Alors j’auditionne en permanence. Cela ne fonctionne tout simplement pas toujours avec le calendrier que nous avons jusqu’à présent.

Le quartier est diffusé tous les lundis de 20 h 00 à 20 h 30, HE/PT sur le réseau de télévision CBS, et est disponible en streaming en direct et à la demande sur Paramount +.