Marcela passe le relais à Michelle cette saison, dit Diego Boneta

On le sait, l’interprète de «Word of Honor» n’a cherché sa fille qu’au milieu de son enfance. Diego a expliqué à quoi ressemble la paternité de son personnage et la façon dont ils aborderont ce problème dans les prochains épisodes qui seront diffusés chaque dimanche sur Netflix.

Valery Sais comme Michelle Salas dans Luis Miguel, la série (Camila Jurado / NETFLIX)

“Luis Miguel toujours a eu une relation très difficile avec la parentalité, à la fois en tant que fils et en tant que père. […] Luis Miguel n’avait pratiquement pas de parents; cette relation (Luis Miguel – Michelle) est très complexe. Michelle, je pense que c’est le nouveau cœur de la série et ils vont voir des scènes incroyables avec Macarena et la fille Valery [Sais], qui fait un travail spectaculaire. [Verán] comment l’intrigue de Marcela se ferme également et dirige l’intrigue de Michelle», A déclaré Boneta au magazine Who.