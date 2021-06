Marcelinho Huertas et la potion de jeunesse éternelle

06/06/2021 à 19:14 CEST

Lorsqu’il a quitté le FC Barcelone en 2015 après quatre saisons, Marcelinho Huertas avait 32 ans et il a décidé de traverser l’Atlantique pour signer pour les Lakers de Los Angeles de la NBA. Aux Palau, la performance de l’italo-brésilien est plus que remarquable, quoique parfois irrégulière.

Pour mémoire, le triple des 10 mètres en finale de championnat contre le Real Madrid cela a donné l’un des trois points au champion du Barça Xavi Pascual, arrivé des mois après la conquête de la deuxième Euroligue par les Blaugrana pour combler le grand vide laissé par Ricky Rubio avec son départ en NBA pour jouer dans le Minnesota.

Ces Lakers du disparu Kobe Bryant ils traversaient une crise profonde dans tous les sens et ils ont terminé la saison 2015-16 avec 17 victoires et 65 défaites, un bilan bien triste que la saison suivante ils ont réussi à très peu améliorer (26-56).

Le meneur de São Paulo a disputé un total de 76 matchs « jaunes », avec des moyennes de 3,9 points, 1,5 rebonds et 3,1 passes décisives. “Je voulais réaliser ce rêve. C’est plus important que l’argent. Si c’était pour l’argent, je serais resté en Europe & rdquor;, a assuré le Sud-Américain à propos de son passage dans la meilleure ligue autoproclamée du monde.

Cet été-là, la franchise Angelina l’a transféré aux Rockets, mais n’a jamais fait ses débuts et a fini par atterrir à Baskonia (2017-19), d’où il est allé à Lenovo Tenerife.

Marcelinho “sort” sous les ordres de Vidorreta

Sous les ordres d’un technicien comme Txus Vidorreta qui aime les bases ‘à l’ancienne’ comme aussi Bruno Fitipaldo, Marcelinho termine sa deuxième saison à un niveau extraordinaire malgré le fait que sa carte d’identité révèle que le 25 mai dernier marquait le 38e anniversaire de sa naissance à Sao Paulo.

Renouvelé pour la saison prochaine, l’ancien gardien bleu et aussi ancien de la Penya (2004-07) fait partie du quintette idéal de la saison pour la deuxième année consécutive (Il a déjà eu quatre nominations) et opte pour son quatrième titre de champion après les deux remportés au Barça (2012 et 2014) et celui qu’il a arraché aux Blaugrana à Baskonia (2010).

Dans ce grade Huertas est deuxième de la Ligue Endesa pour les passes décisives (6,1 par match) seulement derrière le Catalan Dani Pérez, de BAXI Manresa (6,5).

En outre, en moyenne 14,2 points (c’est le neuvième du tournoi), +4,7 dans le classement de +/- (vingt-troisième), un excellent pourcentage de 42,1% en triples (vingtième) et une magnifique valorisation de +15,5 (neuvième dans l’ACB). Maintenant, il défie le Barça après avoir battu Hereda San Pablo Burgos 2-0 en quart de finale.