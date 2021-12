Marcelino : « En deuxième mi-temps, nous avons dominé la plus grande partie du match »

L’entraîneur-chef de l’Athletic Club, Marcelino, s’est adressé aux médias après la défaite de son équipe 1 à 2 contre le Real Madrid à San Mames mercredi. Marcelino a parlé de la performance de son équipe et était fier de la réaction de son équipe après avoir perdu deux buts en avance.

« C’est dommage qu’après six minutes tout soit monté en flèche », a déclaré Marcelino. «Ils nous ont obligés à marquer trois contre un adversaire qui a très peu encaissé. Nous avons eu du mal à nous remettre du premier but. et puis on a eu un peu de malchance à 0-2, qui est venu d’un rebond. Mais dès lors, la réponse de l’équipe a été fabuleuse face à un Real Madrid qui n’a eu aucune chance jusqu’au bout. Nous avons marqué avec un but de Sancet avec la seule façon dont il semble que Courtois puisse encaisser un but, qui touchait le poteau et rentrait »,

Marcelino a estimé que l’Athletic était meilleur en seconde période, et pour expliquer les chances du Real Madrid à la fin, il a déclaré que c’était à l’Athletic qui poussait naturellement le terrain.

« Nous avons toujours été dans le match », a expliqué Marcelino. « Bien qu’avec 1-2, vous pouvez toujours avoir la chose où ils marquent un troisième et le jeu est terminé. Leurs chances à la fin étaient parce que nous étions déjà renversés. Le jeu de l’équipe, j’insiste, était très bon.

« J’ai décidé de faire appel à Raúl Garcia pour voler le ballon haut autant de fois que possible et il pourrait également nous donner plus de finitions dans la surface. Je pense qu’en deuxième mi-temps, nous avons dominé la plus grande partie du match. Si nous l’avions égalé, la victoire viendrait.