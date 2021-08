Marcelino González, chef d’une dynastie de boxe, est mort au Nicaragua

(Photo : Fourni)

A 95 ans, Marcelino González, qui avait la boxe dans les veines, décédé au Nicaragua, pratiquant ce sport depuis sa jeunesse, a laissé une descendance composée de plus de 20 guerriers du ring, dont deux champions du monde.

Il a commencé sa carrière de boxeur nicaraguayen en 1943. Il a grandi dans une famille composée de trois frères; Francosi et Callist étaient également des boxeurs, étant meilleurs que lui, mais le destin l’a favorisé en laissant un héritage aux Gonzálezes.

Son fils Martín González, a parlé depuis New York, avec une voix émue de ce qu’était son père : “Une tradition de boxe, un amoureux éternel de la boxe, la transmission continue, notre vieil homme nous a laissé un grand enseignement”, a déclaré González.

Il avait cinq fils de boxe. Grand-père de Cristofer Rosales et Román ‘Chocolatito’ González, qui ont été champions du monde.

L’exemple que Don Marcelino, qui a récemment fait ses débuts au Nicaragua, a laissé immergé dans sa famille est tellement l’enfant Martín, petit-fils de l’entraîneur Martín González, revenant victorieux du ring.

L’enseignement et les conseils traditionnels de M. Marcelino ne mourront pas dans ses descendants et amoureux de ce sport dur mais noble. Dans la Grosse Pomme, le professeur González, qui, parmi son travail, fournit des services à The New Mexican Promotions, a fait de même, offrant ses enseignements à son fils José “Chocolatito” González, que l’entraîneur ne voulait pas voir en action en tant que boxeur. , mais Joselito avait son sang de boxeur dans les veines, lutter contre les gènes est un combat perdu, pour cette raison le professeur a cédé et la tâche n’a pas été plus étrange ou laissée grande, il continue intact dans sa carrière.

Au nom de cet éditeur et de The New Mexican Promotions, notre sentiment d’admiration à M. Marcelino González, qui repose dans la paix du Tout-Puissant et merci pour sa contribution à cette discipline sportive.