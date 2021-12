Marcelino : « Je suis entraîneur depuis de nombreuses années et je n’ai pas vu ça de ma vie »

L’entraîneur-chef de l’Athletic Club, Marcelino, s’est adressé aux médias après la défaite de son équipe 1 à 0 contre le Real Madrid au Bernabeu mercredi soir. Marcelino a estimé que son équipe méritait plus du match, mais malheureusement pour eux, ils ont eu de mauvaises chances de terminer toute la saison, et le Real Madrid a fait tout son possible pour les arrêter en seconde période.

« Espérons que la dynamique change. Je suis entraîneur depuis de nombreuses années et je n’ai jamais vu ça de ma vie », a déclaré Marcelino à propos de la malchance de son équipe devant le but. « Cela peut arriver en un seul match, mais pas autant d’affilée. Je n’ai que des mots d’éloge et de gratitude pour ce que mes joueurs ont fait.

Marcelino dans son équipe ne prend pas de risques ce soir (et c’est un thème toute la saison) : « Je suis entraîneur depuis de nombreuses années et je n’ai pas vu ça de ma vie » Le xG de l’Athletic ce soir était de 2,7 (un sommet de la saison pour un adversaire du Real Madrid) – Kiyan Sobhani (@KiyanSo) 1er décembre 2021

« L’analyse C’est simple », a poursuivi Marcelino. « C’est incroyable de ne pas avoir gagné. Le football est si injuste, mais celui qui marque plus de buts que son rival gagne.

« Pour battre le Real Madrid ou Barcelone, vous devez bien faire les choses avec le peu que vous avez et pour eux de ne pas le faire, et aujourd’hui nous avons eu beaucoup d’occasions, et nous n’avons pas bien fait les choses. Le football est cruel, surtout quand ces situations se répètent.