Marcelino : « Le Real Madrid attaque plus vite que l’an dernier »

Le manager de l’Athletic Club Marcelino a parlé aux médias aujourd’hui pour aider à prévisualiser le match de son équipe contre le Real Madrid au Bernabeu mercredi soir. Marcelino a parlé du style de jeu du Real Madrid, de Vinicius Jr, du Balon D’or et plus encore.

« J’ai peut-être donné le ballon d’or à Benzema, mais peut-être aussi à Lewandoski, qui a également connu une année spectaculaire », a déclaré Marcelino. «Il est si difficile d’établir qui est le meilleur que je respecte toute décision sur cette question. Mais, en m’interrogeant sur Benzema, il est spectaculaire car il est capable à la fois de créer et de finir.

Bien sûr, le match de demain devait être joué plus tôt cette saison, mais a été reporté en raison des matchs internationaux de la CONMEBOL juste avant. Marcelino aurait préféré ne pas le reporter.

« Nous l’avons accepté, mais nous aurions préféré le jouer quand il était temps que maintenant », a déclaré Marcelino. « La dynamique que le Real Madrid a suivie à l’époque et maintenant est différente. Nous devons continuer avec stabilité car nous sommes compétitifs et difficiles à battre. Nous n’avons perdu que deux matchs. Le Real Madrid n’avait que trois jours et nous en avions cinq pour jouer ce match, c’est un avantage pour nous, mais c’est aussi vrai qu’ils y sont habitués et ont un potentiel d’équipe.

Marcelino a ensuite été interrogé sur Vinicius Jr, qui était dans une forme imparable. Comment contrôler le Brésilien sur le terrain ?

« La meilleure façon de l’arrêter est de s’assurer qu’il reçoive le moins de balles possible », a expliqué Marcelino. « Il est en état de grâce, au maximum de confiance et de forme.

« Il va falloir être attentif pour aider à protéger le dos en termes d’espaces et essayer de donner le moins d’options aux passants. En même temps, quand on attaque il va falloir établir une bonne vigilance car c’est une référence dans la progression du jeu. Vinicius est capable d’attraper le ballon à 60 mètres du but et d’atteindre la surface, tout comme d’autres footballeurs comme Dembelé, des joueurs qui à eux seuls vous obligent à défendre dans la surface.

Enfin, Marcelino a été interrogé sur la bataille tactique de demain.

«Nous allons appuyer haut lorsque le ballon est proche de son gardien, nous devrons arriver au bloc central très rapidement et nous réorganiser rapidement, et dans le bloc bas défendre très bien.

« Le Real Madrid attaque plus vite cette année que la saison dernière. Ils s’attirent pour surmonter la première ligne de pression et attaquent les espaces avec beaucoup de rythme et de vitesse. Ils ont deux joueurs décisifs en offensive, avec des buts et une progression vers le jeu ; un milieu de terrain varié… C’est une équipe qui demande de gros efforts défensifs. Nous devons nous préparer à canaliser la souffrance du point de vue de l’effort et de l’attaque quand nous le pouvons car c’est une équipe qui se tourne vers l’attaque et ses deux arrières latéraux jouent très haut.